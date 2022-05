Joven detenido por error no denunciará, familia está “satisfecha”: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que Antonio de Jesús, el joven que fue detenido y señalado erróneamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser presunto responsable del asesinato de dos periodistas en Cosoleacaque el pasado 9 de mayo, no interpondrá ninguna denuncia por esta confusión."El joven manifestó que no va a interponer ninguna denuncia, que la familia se encuentra satisfecha con el trato que se le dio y se asistió", comentó en entrevista en un conocido café del centro de Xalapa.El Mandatario afirmó que su Gobierno estaba obligado a asistirlo porque se acercaron los familiares y expresaron que no era la persona que se buscaba, dándoles toda las facilidades para que fueran traslados a Coatzacoalcos, donde se encontraba Antonio de Jesús.Reiteró, al igual que ayer miércoles, que nunca fue presentado ante un juez, ni fueron violentados sus derechos ante esa homonimia que sucedió (mismos nombres y apellidos que el delincuente que fue boletineado por la FGE)."Las órdenes de aprehensión no traen fotografía y lo que se le aclaró al joven es que era necesario que acudiera a la Fiscalía porque de esa manera se limpia su nombre", externó García Jiménez.Asimismo, comentó que ya se le ofreció una disculpa, por lo tanto no se requiere que la FGE o la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE) la emitan de manera pública, ya que esas proceden a través de una solicitud."Ésas proceden a través de una solicitud pero no tendríamos ningún problema en eso, es un buen joven, es honesto y la mala fortuna que se llame exactamente igual a la persona que se sigue buscando", comentó ante los reporteros.El titular del Ejecutivo también mencionó que no habría consecuencias legales para los elementos ministeriales que ejecutaron la orden de aprehensión y lo detuvieron, porque según él, actuaron dando cumplimiento a este documento.No obstante, dijo que tras esta confusión es inevitable que el probable responsable de la muerte de la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la fotoreportera Sheila Johana García Olivera, ya haya huido al saber que es buscado por estos crímenes.