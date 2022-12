Joven embarazada salió por ropa de bebé y ya no regresó, en Veracruz Puerto

Familiares y amigos de Rosa Isela, se manifestaron esta mañana en el Zócalo de la ciudad para pedir a las autoridades su localización, ya que lleva tres días desaparecida y la joven de 20 años tiene ocho meses de embarazo.Mara Lizbeth Castro Vázquez, tía de la desaparecida , dijo que fue 30 de Noviembre cerca de las 9 de la mañana que Rosa Isela fue al estacionamiento de la farmacia “Yza” en la colonia Las Bajadas pues había acordado con una mujer el encuentro, quien la regalaría ropa de bebé por su pronto alumbramiento. Sin embargo, Rosa Isela ya no regresó a casa.“Fue citada por una mujer a través de Inbox para un donativo de ropa de bebé pues ella ya tiene ocho meses de embarazo y se le hizo fácil acudir a esta cita sola. Y ya ves, desde entonces no sabemos nada de ella”, declaró la tía hermana.Agregó que la familia ya tuvo acceso a videograbaciones que les mostraron los ministeriales, en los que se observa que una fémina, como de 35 años de edad, aborda a Rosa Isela, platican unos siete minutos. Posteriormente la toma de la espalda, la dirige hacia un vehículo y se la lleva con rumbo desconocido, aproximadamente en la fecha y hora citada.“Estuvieron mensajeándose durante una semana hasta que llegó el momento, le decía que no iba por cuestiones personales, de ahí le volvía a citar y mi hermana le decía que sí, pero nuevamente le cancelaba porque estaba embarazada y tenía que hacer un proceso”, expuso.Mara Lizbeth asegura que la mujer que contactó a su sobrina-hermana lo hizo desde un perfil falso de Facebook, pues tras lo ocurrido, borró su cuenta de las diferentes redes sociales.“Se confió, no pensó en lo malo que podía haber pasado. Empezaron las pláticas y las pláticas donde ella la citaba y después la cancelaba hasta que se dio el encuentro y ya no regresó a casa”, agregó.La joven refirió que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la desaparición de Rosa Isela, pero insiste a que las autoridades pongan más atención a lo ocurrido pues temen por la vida de ella y la de su hijo.