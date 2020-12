Joven emprendedor crea empresa en medio de la pandemia por COVID-19

A sus 19 años de edad, con mucha incertidumbre pero con ganas de formar una empresa con la que pueda contribuir al sustento de su hogar y cimentar las bases para un mejor futuro, Pablo Emilio Salazar López se aventuró a montar su propia empresa en medio de la pandemia por COVID-19.El joven estudiante de 19 años, que cursa su segundo semestre de la carrera, gracias al apoyo de sus padres ha querido contribuir al cuidado de las personas para que permanezcan en casa, ofreciendo servicios de repartos y entrega a domicilio.Comenta que Quick Servicios a Domicilio surgió primero por un impulso que le brindaron sus padres con la finalidad de montar una empresa para que fuera parte del sustento familiar.“Mi papá me dijo: yo quiero que te encargues de este negocio. Soy estudiante pero me financió para crear una empresa que fuera rentable. A pesar de que apenas voy en el segundo semestre universitario, me dio esta responsabilidad como emprendedor”, aseveró.Dice que quiso aprovechar el apoyo y la oportunidad que sus padres le brindaron “pero siempre busqué la autonomía, buscando resolver, ingeniar, aprender claro y se me ocurrió esta idea, pensando en el contexto de la ciudad y de la situación de la pandemia, para empezar con un negocio de repartos en motocicleta”.“Xalapa es una ciudad con muchísimo tráfico y las motocicletas están en cualquier esquina, entonces dije: bueno, aquí tengo un foco de oportunidad para crear un negocio que me permita generar ingresos”.Pablo Emilio expresó que montar su propia empresa ha sido una de las pocas cosas buenas que le ha dejado la pandemia por COVID-19. Sin embargo, explica que no ha sido fácil pues ha tenido que combinar su tiempo entre la escuela y los trámites necesarios para lograr montar su propio negocio.“A la par de la escuela, tratar de empezar una empresa sí es muy estresante. Gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis papás pero pues ellos también trabajan y también están viviendo la pandemia como nosotros, entonces tampoco podían ayudarme en todo lo que necesitaba”, refiere.Dijo que tuvo que enfrentarse a la tramitología, también limitada por las medidas sanitarias del COVID-19.“Por ejemplo, algo muy curioso y quizá lo más pesado fue emplacar las motos. Ahorita por la pandemia, aquí en Xalapa nada más están haciendo el trámite de placas para 40 personas al día. Sólo 40 y nada más. Empiezan a entregar turno a las 7 de la mañana. Hay gente que se queda acampando en la noche con tal de ser los primeros en la fila. Entonces tuve que hacer el trámite tres veces, madrugar e irme a emplacar mis motos, porque eso fue lo que siempre me dijo mi papá, siempre tienes que tener todos los documentos en orden para poder arrancar la empresa”.Pablo Emilio señaló que a pesar de ser un joven y no encontrarse en un grupo vulnerable, se ha preocupado porque sus colaboradores, así como sus clientes, cuenten con la seguridad de que implementan estrictos protocolos de higiene y sanitización en sus repartos.“Seguimos con miedo. Con el tiempo se ha sabido más de los cuidados que debemos tener por la pandemia por COVID-19, qué es lo bueno y algo que es muy importante, en el local y con los motociclistas procuramos mantener la mayor distancia posible. Tenemos nuestro tapete a la entrada, gel antibacterial en la entrada y cada uno de los motociclistas tiene una bomba con líquido desinfectante para que lo ocupen al momento de dar o recibir dinero, así como para entregar un pedido a un cliente. Esto es algo primordial para nosotros, porque primero está la salud y luego todo lo demás”.Quick Servicios a Domicilio inició labores el pasado jueves 3 de diciembre, con servicios de lunes a domingo en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, realizando todo tipo de entregas, pedidos, pagos, compras.“Justamente ahorita que por la pandemia mucha gente se sigue cuidando y no quiere salir de sus casas, nosotros le brindamos esta oportunidad de poder realizar cualquier compra, pago o servicio que requiera sin que tengan que salir”, indica.A pesar del corto tiempo, Quick Servicios a Domicilio ya cuenta con una amplia cartera de clientes, pues gracias al apoyo de familiares y amigos, se han dado a conocer muy pronto entre la sociedad.“Empecé con mis amigos, avisándoles que ya había puesto mi empresa, por si algo se les ofrecía. Muchos me han felicitado, muchos se han sorprendido porque realmente nunca comenté nada sobre el proyecto, porque realmente esperaba a que se diera y que fuera seguro para poder darlo a conocer, pero me ha gustado mucho contar con el apoyo de conocidos y amigos, ya tengo una amplia cartera de clientes que espero sea cada vez más grande”, comenta.“Yo creo que nuestro servicio brinda un poco más de seguridad a nuestros clientes, porque no se exponen a salir de sus casas y a convivir con la gente. Nosotros contamos con un protocolo de higiene y sana distancia, todos los repartidores usan cubrebocas en todo momento, cuentan con gel antibacterial y desinfectante”.Además, el joven Pablo Emilio realizó su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Patrón, lo cual le ha permitido asegurar a sus trabajadores y a las motocicletas que ocupan para realizar las entregas.“Ellos saben que en cualquier percance que tengan se comunican conmigo, no hay ningún problema. Ojalá no pasara ningún accidente, pero estamos expuestos a ello y por eso es importante que como trabajadores tengan la seguridad de que cuentan con todo mi apoyo y respaldo en todo momento”.“Ahorita sólo empezamos con tres motos, pero dentro de un año yo me veo con muchas más, que ya no quepan en mi local por el espacio y que sea una empresa reconocida en la ciudad y quizá en otras más”, asevera.Pablo Emilio exhortó a la población a seguirse cuidando para evitar contagios por Covid-19. “Estamos en una situación muy complicada. Es mucho más importante nuestra salud que cualquier cosa y en Quick Servicios a Domicilio estamos a la orden”.Finalmente, señaló que los pueden contactar a través de su página de Facebook Quick Servicios a Domicilio o a través de los teléfonos: 228 318 8242 para llamadas y 2294621101 para WhatsApp.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund