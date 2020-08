Joven muere tras ataque a balazos en calles de Boca del Río

En calles de la colonia Manantial del municipio de Boca del Río, un joven de 25 años de edad fue víctima de un ataque armado, falleciendo en las instalaciones de la Cruz Roja.



La agresión ocurrió en las calles de José Vasconcelos y José María Morelos y Pavón de la colonia Manantial, donde Francisco “N” fue interceptado por sujetos desconocidos armados con pistola.



El joven fue lesionado en de dos disparos en el estómago y uno en cabeza, huyendo los homicidas a toda prisa. El reporte de la agresión lo hicieron al teléfono de emergencia del 911, pidiendo una ambulancia y las patrullas de la policía.



Los familiares no esperaron a los paramédicos y decidieron llevarlo con sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja, donde perdió la vida.



Al sitio de la agresión arribaron elementos de la Policía Naval, Policía Estatal y Policía Municipal, los cuales no localizaron rastros de sangre, ni casquillos de bala, estableciendo que la agresión fue con un revolver.



A las instalaciones de la Cruz Roja arribaron los Agentes Ministeriales y personal de Servicios Periciales para las diligencias del levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense, dando entrada a la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso calificado.



Se desconoce el móvil de la agresión en contra del joven quien a decir de vecinos era tranquilo, trabajador y no se metía con nadie.