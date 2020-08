La mañana de este martes fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de una mujer, en un camino rural que conduce al ejido La Unión, en el municipio de Juan Rodríguez Clara.



El hallazgo lo realizaron automovilistas que transitaban sobre la autopista La Tinaja-Sayula de Alemán, en los limites con el municipio de Isla.



Luego de varios minutos, elementos de la Policía Municipal y Estatal localizaron el cuerpo de una mujer de apariencia joven y la cual presentaba indicios de haber sido torturada.



La mujer vestía únicamente short de color verde y top negro y como seña particular tenía varios tatuajes, uno de ellos con el nombre de “Johana” y una piña en la muñeca de la mano derecha.



Las autoridades también indicaron que no se encontraron indicios sobre su identidad, por lo que más tarde el cuerpo fue trasladado al SEMEFO de Isla en calidad de no identificado.