Joven obrero sufre graves lesiones al derrapar en su motocicleta, en Veracruz Puerto

En calles de la colonia Reserva 4 de Tarimoya, un joven de 25 años de edad sufrió un fuerte accidente, al derraparse en la motocicleta que viajaba y sufrir serias lesiones, movilizándose personal paramédico, policías y agentes de vialidad.



Esto se presentó la noche del viernes, en la avenida Río Medio y Leonardo Pasquel en la citada colonia, donde iba circulando el joven obrero, Adrián “N”, de 25 años de edad a bordo de su motocicleta y se presume derrapó y se provocó severas lesiones.



El joven estaba tirado e inconsciente sangrando de la cabeza y los oídos, acercándose vecinos para ayudar y pedir la presencia de una ambulancia. Al parecer, el joven iba alcoholizado cuando se accidentó, quedando sobre unos palos y alambres de púas.



Al sitio arribaron Técnicos en Urgencias Médicas para atenderlo y canalizarlo a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su estado fue reportado como delicado.



Los vecinos expresaron que en las calles de su colonia, en la Reserva 4, no hay alumbrado y no se ven los topes.



También se aproximaron los elementos de la Policía Naval y Estatal para auxiliar al motociclista y abanderar la zona.



Mientras que agentes de Tránsito Municipal de Veracruz sólo tomaron conocimiento, pues no hubo daños a terceras personas, ni a la propiedad privada.