Joven salió a nadar con sus amigos y terminó ahogado, en Medellín de Bravo

En el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, en el municipio de Medellín de Bravo, cuatro jóvenes acudieron a nadar a la laguna del lugar, sin permiso de sus familias, ahogándose uno de ellos de 14 años de edad, el cual se había perdido en el agua al presuntamente atorarse con la maleza del fondo.



Al sitio acudieron vecinos y voluntarios que junto con personal de Protección Civil Municipal lo buscaron por más de dos horas hasta que dieron con su cuerpo. La zona fue acordonada por elementos de la SSP, Navales, y se movilizó personal de la FGE.



Esto se presentó la tarde del viernes en la avenida Las Palmas en el citado fraccionamiento.



A ese lugar acudieron cuatro jovencitos a nadar, pese a las condiciones climáticas del viento del norte. Andrés Antonio “N” de 14 años de edad, y sus conocidos Emilio “N”; Patrick “N”; José “N” se metieron al agua pero pasados 20 minutos, el joven de catorce años comenzó a pedir ayuda, pues estaba ahogándose.



El jovencito estaba como a dos metros de distancia de la orilla, pidiendo ayuda a sus amigos, los cuales se metieron pero también estaban ahogándose pues Andrés Antonio los jalaba en su desesperación.



Los amigos corrieron a buscar ayuda a los vecinos y autoridades de Protección Civil Municipal.



Al parecer era la primera vez que iba el menor a esa laguna, pero sus amigos ya habían ido en otras ocasiones. A la bus queda se sumaron muchos voluntarios, apoyando con una lancha y un kayak.



Los elementos de Protección Civil Municipal, pese a su voluntad de ayudar, no cuentan con el equipamiento necesario para estos casos, pues no tienen lanchas, ni motos acuáticas, ni equipo de buceo.



Tras dos horas de búsqueda el cuerpo del menor fue localizado y llevado a la orilla. Se logró saber que el jovencito se salió sin permiso de su madre.



Al momento que el cuerpo fue sacado del agua, ya sin vida, los familiares comenzaron a gritar desesperados, ya que no daban crédito a lo que estaba pasando. Los gritos eran desgarradores y los vecinos se mantuvieron expectantes por lo ocurrido.



La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, y de la Fuerza Civil colocando cinta amarilla. El cuerpo fue tapado por una sabana de color blanco.

Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso, levantamiento y traslado del cuerpo del menor a las instalaciones del Forense para la autopsia de rigor.