La madrugada de este viernes, una joven de 15 años dio a luz en el asiento trasero de su automóvil. Bomberos y personal de Protección Civil municipal atendieron la emergencia en el bulevar Miguel Alemán.Según lo relatado por los familiares, la embarazada de 8 meses y medio, originaria de Piedras Negras, municipio de Veracruz, empezó con dolores y la trasladaron al Hospital General de Boca del Río, pero no recibió atención.Desesperados, pensaron acudir a la base de la Cruz Roja de la cabecera municipal, la cual ya no está en operación, ya en ese punto, no aguantó más y pidieron apoyo a los elementos de auxilio quienes apenas alcanzaron a llegar para asistir el parto.El bebé venía con sus piernas de frente, lo cual complicó el parto; sin embargo, logró nacer y tras ser estabilizados fue trasladada en ambulancia al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.Tanto la mamá y su bebé se reportan estables.