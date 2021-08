Jóvenes católicos no deben ser tibios: Iglesia

“En este momento histórico que vive nuestra sociedad, de oscuridad, confusión, enfermedad, muerte, dolor, a ustedes los necesitamos como a María, no jóvenes católicos tibios que vivan su fe un día sí y un día no”, expresó el padre Moisés Cordero, durante la misa en Catedral de Orizaba,.



El padre "Moy" como muchos los conocen y quién es uno de los sacerdotes jóvenes de la Diócesis, se dirigió a este sector de la población.



"Se requieren jóvenes católicos creativos, dispuestos en medio de una pandemia que no se quedan con los brazos cruzados, ni se esconden por el miedo, sino que ante la misión urgente de evangelizar que todos necesitamos, sean los que salgan movidos por la fe a decir: aquí está tu servidor".



Al celebrarse el Día del Joven Católico, apuntó que en la virgen María se encuentra un modelo que pueden seguir, pues tenía un alma dispuesta, capaz de responder a la misión que Dios le pidió, haciéndolo con un firme "aquí está tu sierva".



Añadió que fue un sí de alguien que está dispuesta a arriesgar todo y todo fue con una actitud de alguien que confía, que está convencida de lo que hará.



"De igual forma les pidió que no tengan temor ante las acciones buenas que quieren realizar; ánimo joven, confía en Dios porque tienes un corazón que Dios te ha dado capaz de enfrentar la adversidad", dijo.