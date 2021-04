Por actos de corrupción, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha generado 30 denuncias formales en Veracruz. Las anomalías han afectado a cerca de 450 jóvenes, quienes han tenido que ser reubicados en otros centros capacitadores.



La coordinadora estatal del Programa de la Secretaría del Bienestar en la entidad, Alejandra Rivera Arroyo, subrayó que no se permiten malos manejos y cualquier reporte se investiga para proceder conforme a la Ley.



“Estamos hablando de poco más de 27 a 30 denuncias formales ya establecidas, en donde ya definitivamente pues bueno, tuvimos las pruebas suficientes y demás para poderlas establecer y llevarlas a las instancias correspondientes”, declaró en entrevista.



La región centro del Estado es una de las más afectadas por este problema. En Xalapa y a municipios vecinos el área jurídica de la Secretaría da seguimiento a 12 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).



“Tenemos denuncias interpuestas a través de la Secretaría del Bienestar, a las cuales se les está dando seguimiento de manera puntual; de manera categórica decir que no se va a permitir la corrupción en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”, reiteró la funcionaria.



Detalló que, ante evidencias de corrupción, la Secretaría del Bienestar a la brevedad da de baja a los centros de trabajo y los jóvenes son reubicados, para que no pierdan la oportunidad de capacitarse: “Estamos hablando de 450 jóvenes que fueron reubicados por esta situación”.



Rivera Arroyo mencionó que en todos los casos las irregularidades son referentes a los centros de trabajo que han cometido malas acciones a través del programa y las denuncias están progresando.



“Algunas personas están siendo citadas y vamos avanzando de manera objetiva, de manera óptima”, indicó la coordinadora.



De acuerdo con la funcionaria, al primer trimestre de 2021 se han capacitado a un total de 165 mil 570 becarios en Veracruz.



Apenas en marzo pasado, en su visita a Xalapa, el secretario de Bienestar del Gobierno Federal, Javier May Rodríguez, dijo que los hechos de corrupción se registran en todo el país, pero no se permitirán y se vigilará el uso correcto de todos los programas, especialmente en el período electoral.



“Hemos procedido, cuando hay irregularidades, ante el órgano interno de control y ante la Fiscalía General de la República (…). Se han puesto denuncias no nada más en Veracruz, en otros Estados”, aseveró.