Jóvenes de Veracruz usan menos los anticonceptivos, advierte especialista

En Veracruz, el uso de anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad ha disminuido en un 8.2%, por lo que los embarazos no planificados se pueden incrementar durante el confinamiento a causa del COVID-19, advirtió la médico especialista en planificación familiar, Juana María Reyes Vázquez.



Por ello, informó que en la entidad ya está disponible un nuevo método anticonceptivo de larga duración de implante subdérmico.



Comentó que el Fondo para la Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que por cada tres meses que se mantenga el confinamiento, habrá 2 millones de mujeres que no tendrán acceso a métodos anticonceptivos modernos.



Mencionó que en Veracruz, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, el 59.8% de las adolescentes utilizaban algún método en su primera relación sexual, mientras que en los resultados de 2018 sólo lo utilizaron 51.6%.



En ese sentido, expuso que el Gobierno Federal ha hecho un llamado a todas las instituciones de salud del país para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos durante la pandemia, como son aquellos de larga duración, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos medicados y los implantes subdérmicos, que ya están disponibles de manera gratuita dentro del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, antes conocido como cuadro básico.



Agregó que dentro de la gama de anticonceptivos modernos, están aquellos de acción prolongada o larga duración que ofrecen hasta 5 años de protección por su tecnología de liberación de microdosis de hormona, que además la Organización Mundial de la Salud destaca que pueden emplearse en adolescentes y mujeres jóvenes que aún no han tenido hijos.



Reyes Vázquez enfatizó que en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud de Veracruz está disponible el nuevo implante anticonceptivo subdérmico de doble varilla con Levonorgestrel, que es una hormona que ofrece una eficacia de más del 99%, comparable con la esterilización.



Además, al no contener estrógeno reduce los efectos secundarios y sus contraindicaciones de uso.



Indicó que la integración de este nuevo anticonceptivo en la Secretaría de Salud de forma gratuita aumenta las alternativas de las adolescentes y mujeres jóvenes sobre su salud reproductiva y es una clara muestra del compromiso de las autoridades sanitarias para reducir los embarazos no planificados en los adolescentes de manera responsable.



Detalló que una de las características de estos métodos Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada (ARAP) es que si se retira antes de los 5 años, la fertilidad vuelve sin complicaciones en el primer año posterior.



Su colocación es de tipo ambulatorio, un procedimiento sencillo que sólo requiere de un anestésico local y 70 segundos para su aplicación y su efecto anticonceptivo comienza en uno o dos días, por lo que la usuaria no debe preocuparse por su continuidad a prueba de olvidos o abandono, ya que sus dos varillas son delgadas y discretas como dos fósforos.



Dijo que la asociación sin fines de lucro Juntos Fundando un Mundo Mejor A.C. (JUFUME) ha puesto a disposición de las adolescentes la página web hazteelparo.org, en la cual podrán informarse sobre los todos métodos anticonceptivos de larga duración disponibles en los sistemas de salud pública, además aquí podrán consultar las unidades médicas cercanas en Veracruz.