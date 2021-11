Jóvenes indígenas de Veracruz se alejan tradiciones que “discriminan”

Por el racismo que viven de la sociedad y por práctivas discriminatorias entre los mismos pueblos, conocimientos de los pueblos indígenas que se han ido transmitiendo a través de las generaciones se están perdiendo, afirmó la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Natalia de Marinis.Puso como ejemplo los bordados de faja en la sierra de Zongolica, en donde las jóvenes no quieren seguir con esos tejidos porque hacerlo implica que no puedan seguir estudiando y así lo han documentado en un proyecto con mujeres de Tequila.Agregó que para muchas de ellas, el seguir con la tradición representa también una fuerte carga en el contexto de la familia, ya que es una práctica “muy feminizada”.No obstante, la doctora en antropología indicó que hay procesos de recuperación en toda la región serrana que se están dando vinculados a procesos que van de la mano con lo productivo, pero que van incorporando los saberes que hay alrededor de los tejidos.Mencionó que se han perdido algunos de los sentidos y los significados de muchas de las figuras que se elaboran, pero a través de los proyectos que hay se están recuperando esos saberes fundamentales y conocimientos que son importantes no sólo para las mujeres, sino para los pueblos también.