Jóvenes llevan tienda rodante con productos básicos a colonias de Ixtaczoquitlán

"Súper bus", es una iniciativa de jóvenes emprendedores, para llevar hasta las colonias del municipio de Ixtaczoquitlán diversos productos de la canasta básica en un autobús, esto con el propósito de que la gente los adquiera y no tenga que desplazarse grandes distancias, con ello reducir la movilidad ante la contingencia por COVID 19.



En este sentido, Carlos Castelán quien impulsó este proyecto, explicó que se ha adecuado un camión para llevar en una tienda rodante, hasta las puertas de los habitantes, productos de muy buena calidad a un bajo costo en apoyo de las familias.



“La finalidad es dar una alternativa para que no tengan la necesidad de salir y exponerse al coronavirus, por el momento estamos llegando a las colonias de Ixtac, pero vamos a pedir a las autoridades de los municipios vecinos se nos permita llegar a sus colonias”, indicó.



Expuso que actualmente en el "Súper bus" ofertan cerca de 45 productos de la canasta básica en dos o hasta tres marcas diferentes, para que la población pueda elegir. De igual forma dijo que se están respetando precios, pues la gente ha comentado que sí se han elevado en los diferentes establecimientos los costos de muchos artículos que son de uso diario.



"Armamos este proyecto integral para apoyar a las familias, pero también a los comercios que de alguna manera ven mermadas sus ventas. Nos asociamos con una comercializadora que nos está dando precios bajos, pero también estamos en pláticas con personas que venden frutas y verduras, es una manera de apoyarlos a todos promoviendo el consumo local”.



Dará servicio de lunes a domingo en un horario de las 08:00 a las 19:00 horas en Ixtaczoquitlán, pero tras la anuencia de las autoridades de los municipios colindantes se podría extender a tres unidades para dar una mayor cobertura.



Puso a disposición el 272 111 6935 para que la población se informe de los productos que comercializan, mismos que en un plazo de menos de 24 horas podría llevar el autobús hasta sus domicilios o en caso de no contar con cobertura en esa zona, hacer la entrega inmediata a través de un servicio a domicilio.