Jóvenes perredistas exigen parar inflación y becas para universitarios

El coordinador Estatal de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ramsés Cruz del Valle, exigió al Gobierno Federal implementar acciones para frenar la escalada de precios que se vive en el país producto de la inflación y al de Veracruz, generar políticas de apoyo para el sector juvenil que permita evitar la deserción escolar por la falta de recursos.En conferencia de prensa, expuso que es importante que se subsidie aún más la gasolina, que a su decir no ha parado de subir, lo que repercute en el incremento del transporte de mercancías y a su vez en el costo de las materias primas y alimentos esenciales en la dieta de los mexicanos."Exigimos que se pare la inflación. Le hacemos un llamado al Gobierno veracruzano para que se dé cuenta el incremento de la canasta básica (...) Es importante que el Gobierno Federal voltee a ver este incremento de precios. Desde el PRD exigimos que se subsidie aún más la gasolina, no ha parado de subir", cuestionó.Acompañado por otros jóvenes perredistas e integrantes de la organización intrapartidaria que dirige, Cruz del Valle lamentó que el cono de huevo ya rebasa los 100 pesos, que las sopas instantáneas hayan pasado de 4.5 pesos en 2018 a 18 pesos actualmente; o que el costal de maíz supere los 600 pesos."La crisis económica que estamos viviendo y que sin duda los jóvenes somos unos de los más afectados, las amas de casa, las medianas y pequeñas empresas, somos el sector más vulnerable por el alza se los precios derivado de una inflación tremenda que está viviendo todo México, en especial Veracruz", indicó en conferencia.El líder de las juventudes perredista puntualizó que desde su cargo seguirán protestando y exigiendo a las autoridades que se garantice la cobertura de las necesidades básicas, porque ello repercute en el desarrollo académico de los estudiantes, sobre todo foráneos, cuyo dinero que le dan sus padres no es suficiente en la actualidad."La Capital veracruzana es residente de todos los estudiantes foráneos, que vienen a cumplir sus estudios universitarios. Esto va a provocar que los 500 pesos que aproximadamente reciben no le alcance para absolutamente nada para subsistir y esto los va a inclinar a dejar sus estudios", afirmó.