Jóvenes “recomendados” quitan lugares a 50 alumnos en bachillerato de Xico

Padres de familia de la Escuela de Bachilleres Xico, se encuentran inconformes debido a que el plantel admitió a jóvenes “recomendados”, dejando fuera a alumnos que en el examen de admisión lograron un buen resultado.



De acuerdo a los padres y madres, varios jóvenes presentaron su examen de admisión, efectuaron la debida inscripción y pagaron los costos de las cuotas; sin embargo, después de un “corrimiento” de las listas, alrededor de 50 niños quedaron fuera.



“Se vino el tema de presentar exámenes, mis niños lo presentaron, se vino el papeleo de inscripción y pagar la cuota, y resulta que en el sistema no aparecen niños, pero hubo un corrimiento y entraron niños que no habían quedado, y los que sí aprobaron no quedaron”, mencionó un padre de familia.



Asimismo, señalaron que la excusa de la escuela es que el trámite de inscripción no se hizo en tiempo y en forma, por lo que no los reconocía el sistema.



“Nos enteramos por las listas publicadas, y antier era la entrega de libros y la directora culpa a la Dirección General de Bachilleratos. Son como 50 alumnos, ayer fueron padres a las oficinas y les dijeron que iban a checar, para el lunes planeamos ir a la DGB a Xalapa”, indicaron.



Por ello hicieron un llamado a la autoridad educativa, para que verifiquen que es lo que está pasando en este Bachillerato.



“Vivimos en México, suena a que hubo recomendados, te exigen el pago, y resulta que no aparecen, pagamos un monto de 780 pesos de inscripción. De 120 lugares mi hijo quedó en el lugar 40 y ahora no aparece”, aseveró otro padre de familia.