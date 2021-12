Jóvenes se quedaron en prisión por vacaciones de Juez; CEDH no puede actuar

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, dijo que este organismo autónomo no tiene competencia para analizar la actuación de los jueces, porque así está estipulado expresamente en la Ley.Lo anterior, al ser cuestionada sobre si se estarían violando los derechos humanos de 6 jóvenes presos por ultrajes a la autoridad que, aunque obtuvieron un amparo de un Juez federal para quedar libres, seguirán presos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, debido a las vacaciones del juez Andrés García Nolasco, quien les aplicó dicha medida cautelar.“La CEDH no es competente para analizar actos de jueces, por disposición expresa de la Ley, el mecanismo es otro, la acción es la de amparo, le corresponderá a un Juez federal conocer de ese asunto”, dijo.Matzumoto Benítez acotó que desde la atribuciones que tiene la Comisión, lo que hizo fue promover una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones al Código Penal respecto del delito de “ultrajes a la autoridad”.“Resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su momento (…) pero los actos jurisdiccionales escapan de la competencia de la CEDH y le corresponde conocer de ese hecho a un Juez de Amparo”, reiteró.Aclaró que este organismo autónomo recibió una queja por el acto de detención de los jóvenes, no por el proceso penal que se les abrió.“Hubo acercamientos, se les orientó, se les dijo que podían poner queja, no se puso, posteriormente pusieron queja y en ese momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció la facultad de atracción respecto de esa queja, entonces la resolverá ésta”, mencionó.