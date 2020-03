Jóvenes son renuentes para quedarse en sus casas, critica Alcalde de Jilotepec

El alcalde de Jilotepec, Sergio Fernández Lara, indicó que aunque la población en general está acatando la disposición de resguardarse en sus casas durante la contingencia que se vive por el coronavirus y salir lo necesario, son los jóvenes quienes están renuentes a las medidas preventivas.



Por ello, advirtió que si el Gobierno Estatal da la apertura para “endurecer” las medidas de prevención, lo aplicará en su municipio, pues se está trabajando en contener a la población y no es conveniente que los jóvenes no hagan caso de las indicaciones.



“Los jóvenes son los más renuentes para quedarse en sus casas, me llama la atención que en las calles de las comunidades no hay gente, en ningún lado pero la población juvenil los he visto renuentes, caminando por calles, tomando cerveza, es la gente que preocupa y estaremos esperando las instrucciones que da el Gobierno para no caer en alguna contraindicación. Si es necesario y si nos dan la apertura, se endurecerían las medidas. Estamos haciendo lo posible por contener a la gente en sus casas”, detalló.



Asimismo, informó que se instaló un Consejo de Salud Municipal, el cual está conformado por médicos del municipio y de la iniciativa privada, así como por autoridades municipales y es a través de éste que se toman las acciones.



“Se cancelaron todos los eventos en áreas del Ayuntamiento o espacios públicos, como salones sociales, estamos haciendo perifoneo en comunidades para que atiendan las instrucciones, hicimos publicidad masiva para informar a la gente, pancartas, replicar la información en comunidades”, dijo.



Del mismo modo, alertó que su municipio cuenta únicamente con un Centro de Salud para atender a 18 mil habitantes, por lo que no será suficiente en caso de presentarse casos de COVID-19.



Finalmente, agregó que pese a que el municipio tiene tres bares, estos se cerrarán en los siguientes días.