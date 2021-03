Jóvenes sufren por la falta de amor de padres: Diócesis de Tuxpan

En el tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia Católica exhortó a la feligresía a no caer en actitudes de ceguera, soberbia y cerrazón, sino llenarse de amor y armonía.



En un mensaje dominical, el obispo emérito de la Diócesis de Tuxpan, Juan Navarro Castellanos, enfatizó que los humanos podemos romper la alianza, ser infieles a causa de nuestros pecados, “pero Dios sigue fiel a pesar de todo”.



Advirtió, sin embargo, que lo que más irrita a Dios no es la debilidad humana, sino la actitud de ceguera, de soberbia y cerrazón, el negarse a la luz; las actitudes que están detrás de los actos.



“San Pablo dice a los Efesios en la segunda lectura: Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo, nos ha resucitado con Cristo”, abundó.



Por ello, invitó a la comunidad católica a profesar amor a Dios “porque, Él nos amó primero”.



“En el evangelio de este domingo, encontramos una de las frases más bellas y consoladoras que tenemos en la biblia: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna”, subrayó.



“Dios nos enseña el camino del amor. Dios nunca tiene miedo de aparecer débil y de muchas maneras nos dice: yo te amo, tú eres precioso a mis ojos. ¿Por qué muchos padres y algunas madres también, nunca les dicen a sus hijos que los quieren? Maridos que no lo dicen nunca a sus mujeres. Muchos jóvenes sufren, durante la mayor parte de su vida, por haber carecido del afecto y del amor que siempre esperaron”, concluyó.