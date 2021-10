Jóvenes veracruzanos y del país requieren apoyo, no “terrorismo fiscal”: PRD

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, criticó que mientras Veracruz padece del problema de falta de empleos para los jóvenes, el Gobierno Federal aplica “terrorismo fiscal” al obligarlos a inscribirse en el padrón de contribuyentes.“Veracruz padece un desempleo de jóvenes increíble y con esta pandemia fueron los más afectados al haber una gran deserción escolar que está afectando mucho en un Estado donde no hay inversión, generación de fuentes de empleos”, expuso.El dirigente partidista recordó que los diputados federales morenistas votaron para que se incluyeran a los mayores de edad en el padrón fiscal, lo que implicaría que los jóvenes que estudien ahora deban pagar impuestos.“Aunque no tengas empleo formal, fiscalmente se tienen que dar de alta y ahí deben pagar un impuesto por ese dinero que sus padres les dieron”, expresó Cadena Martínez.El líder del Sol Azteca en Veracruz reiteró que su partido se opuso a esta obligatoriedad a tramitar el RFC desde los 18 años, porque están conscientes de que los jóvenes deben recibir apoyos y generar mejores condiciones para ellos.“Pero no acosar con terrorismo fiscal porque el esfuerzo que sus padres hacen en trabajar para que ustedes estudien y luego el Gobierno dice ‘de lo que te mandan tus papás, te voy a quitar tanto’. Eso se me hace terrorismo injusto”, manifestó en un mensaje a los jóvenes veracruzanos.Dijo una vez más que el PRD exige que los jóvenes tengan mayores oportunidades y que sean respaldado, por lo que ante este “golpe ya dado”, se debe crear consciencia entre este sector poblacional y la sociedad en general, para que se entienda que dicha decisión no fue la correcta.“Los diputados obedecieron una instrucción del Presidente, que quiere seguir con sus programas electoreros, que no ayudan nada al país. Lo que les mandó a hacer a los diputados es que todos los jóvenes paguen impuestos para que él siga tirando el dinero sin crear fuentes de empleo y mejores condiciones para éstos”, acusó Sergio Cadena.Aseguró que ante la necesidad de captar más recursos fiscales, el Ejecutivo Federal vio un “mundo de 50 millones (de jóvenes), vamos sobre ellos para que nos paguen impuestos, poquito pero si se hace de 50 millones, de lo que te manda tu papá, se hace una bolsota”.