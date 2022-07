En nuestro escrito de la semana pasada ( Portal alcalorpolitico.com 29/06/2022 ) notábamos que el Colegio de Abogados de Coatepec organiza un evento académico para festejar el Día del Abogado el próximo 12 de julio. El lugar del evento será la Biblioteca que fuera de Don José Iturriaga, sita en la calle de Nicolás Bravo N° 86 en el centro de Coatepec.Dicho acontecimiento iniciará a las 11:00 horas con la inauguración a cargo de la, Juez de Coatepec. Habrá una breve reseña del nacimiento del Colegio de Abogados de Coatepec y la entrega de reconocimientos para abogados distinguidos de la localidad.El programa académico comienza a las 12:00 horas con la conferencia magistral delsobre el tema de la Colegiación obligatoria. Se trata de un joven y distinguido jurista, quien es originario y vecino de Coatepec.Después habrá un diálogo entre juristas, bajo el tema Juzgar con perspectiva de género y, en la conversación intervendrán la, Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz; la Dra, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y, la Lic., abogada litigante de Coatepec.Por otra parte, la disposición constitucional que nos conduce al tema de hoy, se encuentra en el artículo 9° párrafo primero, que en su letra dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.”El Colegio de Abogados de Coatepec se vio orillado al hecho de agregar un nombre que le distinguiera de los innumerables colegios de estos profesionistas. Y, para los efectos de su registro, de su actuación en sociedad y de su aporte a la comunidad, se le conocerá como Colegio de Abogados de Coatepec: Juan Manuel de Oliván Rebolledo.La elección del nombre nos causó una viva impresión. Por supuesto que el relato sobre la vida y obra de Juan Manuel de Oliván Rebolledo corresponde a la investigación de la historia y su exposición. El intento nuestro se reduce a describir la impresión y quisiéramos poseer el arte de los impresionistas para pintar este dato de la vida cotidiana despreocupados de la realidad. Pero no hay tal posesión.Sentíamos que no era necesario encontrar un distintivo en un pasado tan lejano. Quizás porque, al paso de los años, hicimos nuestras las palabras de Pierre Theilard de Chardin, pronunciadas al cumplir 60 años: “Comulgar con el futuro se ha convertido en mi fórmula predilecta, la fórmula de la vida”. O, tal vez ocurrió, al saber conocer que históricamente fecundo es sólo aquel acontecer que, alimentado por las fuerzas materiales del pasado, hace justicia a los impulsos que apuntan al futuro.Si sabemos que Juan Manuel de Olivan Rebolledo nació en Coatepec, Veracruz (México), el 6 de agosto de 1676 y murió en la Ciudad de México, el 6 de febrero de 1738, la impresión se comprende.Si esto fue así, entonces se puede notar que son los tiempos de Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) y de Sor Juana Inés de la Cruz (1648 o 1651-1695). Pero, la impresión mejora para un jurista al saber conocer que nuestro personaje fue Oidor supernumerario de la Real Audiencia de Guadalajara y Oidor supernumerario de la Real Audiencia de la Ciudad de México y sencillamente Oidor en este último Tribunal.Oidor era la denominación de los jueces miembros de las Reales Audiencias o Cancillerías, tribunales colegiados originarios de Castilla, que se convirtieron en los máximos órganos de justicia dentro del Imperio español. Su nombre proviene de su obligación de escuchar (oír) a las partes en un proceso judicial , particularmente durante la fase de alegatos.Ya no hay sombra que oscurezca la selección expuesta, aun cuando se trate de los tribunales del imperio español. Si se atiende a la ley de la ambigüedad de los hechos históricos, una luz intensa destruye cualquier tiniebla en la era posmoderna, en la cual nuestros pueblos tienen una aguda conciencia del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto es, si se atiende a la función principal de tales jueces: “escuchar (oír) a las partes en un proceso judicial”, entonces surge una fuente de luz, pues es notable el auge que han tomado los juicios orales hodiernos, en donde la audiencia tiene un papel relevante.La información que orientó a los abogados de Coatepec es que Juan Manuel de Oliván Rebolledo fue hijo de Juan de Oliván Orozco, de Alcalá de Henares, y de Luisa de Rebolledo, de Coatepec. En el proceso de su educación, Olivan Rebolledo asistió a la Universidad de México, donde obtuvo el grado de bachiller en Artes en 1691, en Leyes en 1695, y en Cánones en 1696. Entró en el Colegio de Todos Santos, en México, el 28 de agosto de 1698, del que fue su rector.En cuanto a sus actividades cabe indicar que continuó apoyando el Colegio de Todos Santos activamente, gastando más de 7000 pesos para hacer grandes remodelaciones de su estructura, además de ayudar a obtener concesiones del Rey. También fue profesor sustituto en la Universidad de México y opositó a diversas cátedras académicas. La Audiencia de México lo aprobó para ejercer como abogado y sirvió como asesor para Puebla y Ciudad de México.Ocupó algunos cargos como funcionario público. Juan Manuel de Oliván sirvió como auditor de Guerra del virreinato por lo menos desde 1719 hasta 1733. En 1728 fue nombrado juez superintendente para la construcción del acueducto de Guadalupe. Durante el mismo año hizo una visita al Convento de Santiago de Tlatelolco, donde tendría mucha influencia en la organización educacional y en la política conventual años más tarde.Fue el juez que oyó y decidió el caso del explorador francés Louis Juchereau de Saint Denis, cuya presencia en Texas tuvo consecuencias duraderas en la política real en el Norte de Nueva España a principios del siglo XVIII. También se destaca que fue uno de los tres ministros de la Audiencia de México que no fueron desalojados durante la visita de Francisco de Garzarón. De hecho, el visitador elogió su servicio.El nombre adoptado por el Colegio de Abogados de Coatepec no consistió en recoger simplonamente un dato que pudiese ser histórico, la vida y obra de Juan Manuel de Oliván Rebolledo es un dato digno de memoria, porque significa el amanecer de estos abogados a la conciencia histórica, es decir, a comulgar con el futuro.