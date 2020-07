Juan Manuel enseña inglés y en sus ratos libres busca ser el mejor rapero de México

Juan Manuel Cobos Herrera, docente de inglés de profesión que en sus tiempos libres rapea, es conocido en Coatzacoalcos como “Young Cobos”. Asegura que encontró en la música un espacio para transmitir sus pensamientos.



Con 33 años, busca ser reconocido en la ciudad y pretende convertirse en un referente en la zona sur y Veracruz y quizá en algún momento, en todo México.



Pero esto no es lo único que quiere lograr “Young Cobos” su hambre de emprender lo ha llevado trabajar en formalizar una marca de ropa con el nombre del disco “Vida Rifada”.



“Tengo una producción de un disco que se estrenó este 24 de julio, me tomé como año y medio para terminarlo, últimamente saqué cuatro videos de cuatro sencillos de este nuevo material que se llama Vida Rifada”, dijo.



Reconoció que la pandemia de coronavirus ha generado que varios talentos musicales de la ciudad no se puedan dar a conocer.



“Hay personas que tienen un concepto de esta música rap, trabajo un estilo muy diferente a lo que se hace en Coatzacoalcos y lo que se hace en México, mis influencias ha sido en Estados Unidos.



No me enfrento a la falta de apoyo, me enfrento a la falta de reconocimiento del público en general”, comentó.



Dijo que es necesaria la difusión de bandas y otros cantantes, pues en medio del confinamiento muchos artistas han tenido que dar a conocer sus materiales en redes sociales.



Añadió que la mayoría de sus canciones tratan de pura fiesta y pasarla bien, pero igual tiene temas relacionados con problemas sociales, aunque no se enfoca demasiado en ellos porque en su caso el hecho de hacer música siempre ha sido para alegrar a la gente y para que pasen un buen rato.



"casi no me meto en temas de consciencia, tengo otro de tipo amor, pero no, en realidad casi todo el concepto es enfocado en lo que un ser humano hace como para sacar sus vibras", finalizó.