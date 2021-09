Jubilado, exaspirante a rector UV, opina que con el designado, no habrá cambios

[email protected]

La Universidad pública perdió el rumbo cuando se tornó burocrática, cuando dejó de hacer lo importante para hacer lo conveniente, cuando se “extraviaron” sus directivos, su comunidad, en el afán o pretexto de cumplir con indicadores nacionales e internacionales en aras de mejorar la productividad (que permite obtener recursos adicionales a nivel individual e institucional), y con ello empezaron a alejarse de su esencia: ser un espacio crítico, de generación de conocimiento para la solución de los diferentes problemas de la sociedad y también, no menos importante, ser: una instancia de escalamiento social y la oportunidad de hacernos más humanos a través de la práctica o la exposición a las artes en sus diferentes expresiones.Lamentablemente, observé en las propuestas de trabajo de los aspirantes y candidatos, y en la del ahora rector designado, que no habrá grandes cambios, o transformaciones. Claro, es menos riesgoso seguir la misma fórmula de los anteriores dirigentes, que intentar algo nuevo, innovador, para lo cual habría que vencer muchas resistencias al interior y al exterior de una Universidad Pública como la nuestra. Y sin embargo, siguió, sigue, simulando ser lo que ya no es desde hace mucho,, el liderazgo rectoral ha fallado una vez más.Y si de simulación hablamos para “muestra un botón”: el escenario estuvo listo, desde hace tiempo se preparó el Gran Finale para este rectorado,, desde “ahorros” para que en un momento específico se aplicaran todos esos recursos en hacer cambios cosméticos a las instalaciones de la institución, “ganar” certificaciones y premios de último momento, dar una amplia difusión de las opiniones de los expertos (que por cierto algunos compartieron el gobierno de la institución con la rectora durante los dos períodos, y en cierta forma la salvaron, pues ella no tenía y no tiene, ni siquiera en el final, cuadros de alto nivel directivo).Además, se filtraron noticias y entrevistas para lograr el ambiente politico adecuado en el que las y los cabilderos estuvieron siempre muy activos sirviendo a los intereses del grupo saliente y para protegerse ellas y ellos también: en síntesis, dos mensajes se promovieron. El primero para la comunidad y sociedad en general, el de:y el segundo para la Junta de Goberno:o se pondrá el riesgo la gobernanza, la gobernabilidad y la autonomía.Lo que comento a continuación, es un trámite muy importante para el margen de operación de quien resultó designado, ya que hay verdaderos “entuertos” que le serán heredados a la nueva administración, y me refiero al proceso de, que debe ser encargado (Comisión receptora) a personas muy experimentadas no sólo en lo técnico (auditores, abogados, ingenieros, etc. ), sino con una probada habilidad para revisar de manera global e identificar cuanto antes asuntos pendientes que requieran acciones inmediatas, porque eso si, todo se los van a entregar muy bonito y ordenado, tanto de manera física como digital.Y si, los que deja Sara son grandes pendientes, solo basta revisar los asuntos que fueron señalados como olvidados o descuidados en esta administración por los aspirantes y candidatos en su propuestas y diagnósticos: en lo académico, en lo legal, lo laboral, y en la transparencia y rendición de cuentas del manejo, y aplicación de los recursos financieros estatales y federales.Sara entregaría una universidad en completa crisis si no fuera porque el actual mandatario estatal, que no es en realidad un político sino un académico e integrante de la comunidad universitaria y con mucho compromiso con la institución (así lo creo, porque lo conozco desde estudiante), ya que intervino, claro a petición de comunidad y directivos en más de una ocasión, para resolver el adeudo millonario pendiente con nada más y nada menos que el SAT.Ya sabemos la decisión de la Junta de Gobierno, buena o mala, una que sin duda impactará la vida de la comunidad universitaria y a la sociedad de muchas maneras, una gran responsabilidad, sobre todo para aquellos miembros de la Junta de Gobierno de carácter interno, ya que los externos pronto se olvidarán de su participación, o no.El momento es de gran felicidad para el designado y su equipo, salutaciones, entrevistas, festejos. Pero no hay que descuidar el hacer la revisión exhaustiva a lo entregado, realizar las observaciones oportunas y exigir las aclaraciones necesarias a la administración saliente.AtentamenteDr. Josué Cortés ZárateRecientemente JubiladoEx aspirante a Rector para el período 2017-2021#UniversidadEsCompromisoSocial