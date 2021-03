Jubilados de región de Orizaba protestan por pago de pensión en UMA

Aproximadamente 90 jubilados del ISSSTE y la Unión de Jubilados y Pensionados de Veracruz se manifestaron en los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y parte de Acultzingo. Rechazaron la aprobación del pago de jubilaciones a través de Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, que se propone a la Suprema Corte de Justicia.



La caravana enfiló sobre la carretera federal saliendo de Nogales y reuniendo a un número mayor de manifestantes en el municipio de Ciudad Mendoza y Acultzingo, para de ahí circular sobre autopista en dirección a Córdoba, donde harán lo propio.



De acuerdo con Catalina Álvarez Rivera, docente jubilada, la intención es que los ciudadanos se unan a la manifestación, pues lo que se pretende afecta en general a la seguridad de las familias y a la misma economía que ya de por sí ha sido duramente golpeada por la pandemia.



Con toques de claxon, cartulinas y perifoneo, rechazaron este acuerdo del máximo tribunal del país, pues significa una pensión con menor monto. "Somos de la tercera edad, necesitamos recursos para atender nuestras enfermedades y también ya trabajamos y cotizamos en salarios mínimo, por eso el pago no debe ser en UMA".



Aseguraron que esperan sumar la conciencia de quienes están en trámites de jubilación y de quienes les queda poco tiempo para hacerlo, toda vez que es un atentado que lacera el poder adquisitivo de quienes ya laboraron y les ha llegado el momento del retiro. Recalcaron que el impacto es para todos, no sólo para los del ISSSTE, pues en la iniciativa presentada por el Presidente el año pasado, en septiembre, también quedó establecido el pago para los pensionados del IMSS en Unidad de Medida y Actualización



Compararon el hecho de que una UMA se ubica en 87 pesos, mientras que el salario mínimo en 147 pesos y ni así alcanza con los altos costos de los energéticos que en este año impactaron a quienes menos tienen, como es el precio de la gasolina, del gas LP y la electricidad.



Con su protesta buscan que el Presidente de la República tome cartas en el asunto, haciendo uso de su facultad de iniciativa preferente y mande una iniciativa de reforma constitucional indicando que el pago de las pensiones y becas sea en salarios mínimos.



Sólo van a tener pensión los que tienen un salario mínimo pero los que tienen de dos en adelante se cambiará a UMA.



Durante el paso del contingente, elementos de Tránsito del Estado y Municipal resguardaron la manifestación que afectó por espacio de 45 minutos el flujo de la circulación vehicular, sin registrarse ningún contratiempo.