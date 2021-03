Jubilados del IMSS exigen a la Afore Siglo XXI la subcuenta de cesantía y vejez

Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron en contra de la Afore Siglo XXI, para exigir el regreso de su ahorro de la subcuenta de cesantía y vejez, la cual les fue retirada a partir del 2015 al cumplir los 60 años, debido a la aplicación de un decreto de jurisprudencia emitido en el 2008, explicó Luis Alfonso Hernández Parada del Comité de Jubilados IMSS.



Indicó que a nivel nacional, se retira de 200 a 500 mil pesos por trabajador jubilado y desde hace 6 años han insistido en que les sea regresado ese ahorro.



"Al cumplir 60 años, en forma automática la AFORE nos retira el total de la subcuenta de cesantía y vejez y es un daño patrimonial a todos los compañeros, ellos se amparan porque existe la jurisprudencia 285/2008. Lo más ‘simpático’ es que esta jurisprudencia pasó oculta y a partir del 2015 se nos aplica, nos retiramos, tenemos derechos a una pensión y las subcuentas y ¡sorpresa! A los 60 años nos regalan el retiro de la subcuenta", dijo.



Tan sólo en Veracruz, son alrededor de 400 jubilados que están exigiendo a la Afore Siglo XXI que absorbió Banorte y que a diferencia de los otros trabajadores, reciben sólo pensión del IMSS.



"Nosotros nos jubilamos exclusivamente por el IMSS, los demás trabajadores luego tienen dos patrones. Por ejemplo, de Comisión se jubilan por contrato, reciben una pensión y se jubilan por el IMSS, reciben otra pensión y nosotros recibimos exclusivamente la pensión por contrato colectivo de trabajo".



Afirman que a pesar del riesgo al que se exponen por la contingencia sanitaria, aplican las medidas de protección y salen a manifestarse porque no pueden pagar despachos legales que les lleven un juicio.



Advierten que la queja llegará este jueves a Palacio Nacional y se manifestarán en el marco de la "mañanera" del presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Estamos pidiendo la intervención del Presidente, que la 4T pregona: no mentir, no robar, nos están robando, es el dinero del ahorro personal en la cuenta individual de cada trabajador", finalizó.