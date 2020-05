Jubilados ferrocarrileros acusan que Alcaldía de Xalapa pretende quitarles su predio

Jubilados ferrocarrileros, señalados como supuestos invasores de la segunda sección del Bosque de la Reserva en Xalapa, pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se les acredite como propietarios de dicho predio.



Asimismo, al manifestarse en el parque Juárez y plaza Lerdo, acusaron a autoridades municipales de querer quedarse con los terrenos.



"No son áreas verdes. Estoy haciendo valer lo que tenemos derecho como trabajadores en esa zona. Sólo venimos a exponer nuestra situación. Nosotros queremos que nos respeten las áreas, que la gente tenga intereses propios, no lo sabemos. No sabemos qué interés tenga Juan Vergel", indicó Toribio Ledo Vázquez, jubilado.



Así también, expusieron que cuentan con los decretos emitidos por la Federación en el año de 2018.



"Si es una zona federal, por qué interviene el Ayuntamiento. Todo está de acuerdo al reglamento. Tenemos todos los decretos".



Recordaron que el pasado 2 de mayo, fueron amedrentados y amenazados por la Policía Municipal y un Grupo Antimotín.



"El 2 de mayo se violentaron los derechos integrales, físicos y psicológicos de jubilados y de las personas que estábamos en este momento tratando de preservar lo que nos pertenece. Nos enviaron a un grupo antimotín, hubo un uso excesivo de la fuerza pública", recriminaron.



Por su parte, María Teresa Pastora Díaz comentó que Desarrollo Urbano Muncipal les negó el permiso de construcción de dicha barda, donde la justificación fue que era zona federal.



"Ellos dices que es zona federal y no les compete pero ese día sí se interesaron y fueron a clausurar. Ellos no podían intervenir. Tienen intereses muy grandes por ahí", finalizó.