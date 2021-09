Jubilados no reciben el total de su AFORE

Con el actual esquema de AFORES, lo único seguro es que para cuando se comience a jubilar la población, ya en este año y el que viene, perderán el 70 por ciento de su ingreso, afirmó el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz AC, Jesús Arenzano Mendoza.



Indicó que en el país muchas personas piensan que están cotizando en Banamex, por ejemplo, pero si piden pasarse a otra AFORE, les pueden decir que ya no está ahí, pues los cambian sin consultarlos, entonces el trabajador no sabe en dónde está cotizando.



Señaló que a lo más que puede aspirar un trabajador cuando se jubile es a contar con el 30 por ciento de lo cotizado, es decir, perderá el 70 por ciento de su ingreso.



“Quiero aclarar que esto no se compensa con el apoyo, muy bueno, que da el Gobierno federal a los adultos mayores, porque además eso no tiene nada que ver, ese apoyo es producto de una ayuda que sale del dinero de los impuestos que todos pagamos, porque también los pensionados y jubilados consumimos, por lo que no tiene nada que ver, aunque se agradece”, dijo.



Arenzano Mendoza recordó que desde el 2016 los jubilados y pensionados se vieron afectados por el pago de sus pagos en Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya que mientras el salario mínimo ha subido, la UMA se mantiene sin cambios, de ahí que sigan luchando para evitar esta afectación, que comenzará a pegar también a quienes van saliendo jubilados.