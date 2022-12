Jubilados víctimas de represión exigen castigo para Flavino Ríos y Arturo Bermúdez

Cantando una versión de protesta de la tradicional canción “La Rama”, agremiados a la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), se manifestaron en el centro de Xalapa y se concentraron en la Plaza Lerdo para exigir justicia y recordar la agresión sufrida el 23 de diciembre de 2015 cuando reclamaban el pago de sus pensiones.En el comunicado leído en el lugar, expusieron que se sentirán tranquilos el día que Flavino Ríos Alvarado, exgobernador Interino tras la renuncia de Javier Duarte de Ochoa; y Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública, sean procesados por ordenar la represión policial que los retiró de la calle Enríquez ese día.“Estamos aquí para recordar la cobarde agresión que sufrimos el 23 de diciembre de 2015. Estamos aquí no por gusto, estamos como un acto de dignidad y de resistencia porque después de tantos años la justicia no llega. Siguen impunes los responsables de la agresión: Flavino Ríos Alvarado y Arturo Bermúdez Zurita”, comentó Adrián Mendieta, uno de los agredidos durante dicha manifestación.El exacadémico de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana (UV) añadió que por más que lograron una recomendación de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos (CNDH y CEDH), y una disculpa pública del Ejecutivo del Estado; dichos exfuncionarios siguen libres y sin dar cuentas de lo ocurrido hace 7 años.“Estos personajes siguen impunes, siguen gozando del dinero que robaron de las arcas públicas, no hay autoridad en este momento que se sienta capaz de hacer justicia. Hasta ahora no hemos recibido ninguna muestra de una decisión que haga cumplir con las recomendaciones de las Comisiones de derechos humanos”, cuestionó.Mendieta sostuvo que la COPIPEV ha continuado su lucha hasta el día de hoy, defendiendo los derechos de los pensionados y jubilados y defendiendo de sus detractores al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE).“El funcionamiento del IPE ha mejorado en diversos aspectos, sin embargo, quedan muchos aspectos a mejorar para garantizar un IPE fuerte, con una estructura y organización que asegure un funcionamiento óptimo y una estructura que garantice su solvencia económica para cumplir con su razón de ser garantizar las prestaciones sociales que indica la Constitución Política de México, en la que destacan las pensiones y otros beneficios para los trabajadores”, expresó.Acompañado por otros de los perjudicados con la represión, reiteró que siempre han estado siempre abiertos al diálogo, y “muy firmes” en la defensa de sus derechos.“No solamente exigimos su cumplimiento, sino que al mismo tiempo proponemos planes, programas y acciones para mejorar al IPE y siempre dirigida a su fortalecimiento y defensa. Hemos propuesto ante todos los niveles de autoridad e incluso ante la Legislatura, mejoras en su funcionamiento y autonomía en la toma de las decisiones orientadas a fortalecerlo”, agregó.