Judicatura se deslinda de ampliación de Presidencia en Suprema Corte

Después de que el día de ayer jueves el Senado de la República, violando la Constitución Federal, amplío por “dedazo” 2 años la Presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto mediante un artículo transitorio introducido en la recién aprobada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial (CJF) emitió un comunicado deslindándose de la decisión tomada.



Al respecto, sobre el artículo transitorio aprobado por el Senado, a través del cual se determinó ampliar por dos años la Presidencia del ministro Arturo Zaldívar, el Consejo de la Judicatura señaló que “el artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy, no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”.



Asimismo, acotaron que “toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora (Cámara de Diputados), estaremos a la espera de lo que ésta determine para, en su caso, pronunciarnos al respecto”.



Por último, el CJF reiteró que su única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia.



Cabe recordar que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido por sus pares como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, para el periodo del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre enero de 2022, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 97, que “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.



Es decir, que ningún Ministro puede ocupar el cargo por más de cuatro años en forma consecutiva. Sin embargo, el día de ayer el Senado de la República, pasando por encima de la Constitución, determinó que, “para lograr la implementación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial” quien ocupe el cargo de Presidente de la SCJN permanecerá en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024.



Sin embargo, se amplía de manera ilegal la Presidencia de Zaldívar, asegurando que se mantenga en el cargo hasta el último día de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



Lo anterior resulta inconstitucional, ya que, por una parte, amplía arbitrariamente el mandato del Ministro Presidente y, en segundo lugar, representa una injerencia a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pues sólo los propios Ministros de la Corte pueden elegir a la persona que debe encabezar al Poder Judicial Federal.



Arturo Zaldívar ha sido criticado por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el hecho de que ha pospuesto por dos años que la Suprema Corte de Justicia resuelva acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes clave dentro del proyecto del Presidente, como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Federal de Austeridad Republicana; la Ley del Uso de la Fuerza Pública; la Ley de Extinción de Dominio; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras.