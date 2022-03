Jueces dilatan resolución de amparos promovidos por Rogelio "N", acusa PRD

La presidenta del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, acusó a dos jueces federales, ante los que el ex secretario de Gobierno, Rogelio "N", presentó dos solicitudes de amparos contra la prisión preventiva oficiosa y la imputación del delito de extorsión en su contra; de caer en omisión al no resolver el fondo de las mismas.En conferencia de prensa, expuso que desde hace 11 meses el juez séptimo de distrito de Tuxpan, Ricardo Mercado Oaxaca; y desde hace siete meses la jueza decimoquinta de distrito con residencia en Xalapa, Daniel María León Linarte, no se pronuncian sobre estos recursos, violentando la orden de aplicación de la justicia de forma pronta y expedita."Es clara la omisión de las autoridades, ha quedado claro que el primero con sede en Tuxpan lleva 11 meses sin emitir resolución, cuando la Ley y la Constitución establecen que debe de ser pronta y expedita; y en el caso de la jueza con sede aquí en Xalapa lleva 7 meses sin emitir resolución; es claro que es una decisión política el encarcelamiento de Rogelio 'N'", manifestó.Acompañada de otros integrantes del sol azteca, Luna Porquillo indicó que ya promovieron recursos de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, quién es la autoridad competente de vigilar el cumplimiento y proceder de los togados."Eso ya se hizo efectivo en su momento, pero es importante denunciar y que lo sepa la ciudadanía de cómo se han ido generando los delitos para no permitirle su libertad", aseguró una vez más la presidenta del Consejo Nacional del PRD.Además dijo que con la resolución de fondo de estas solicitudes de amparos, implicaría la liberación inmediata del ex colaborador en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, pues acotó que "no se justifica que el hecho de que no resuelve y te tienen en una indefensión porque no hay elementos primero para que ni siquiera entre al estudio del caso y segundo para que emitan una resolución".Hizo un llamado "a reestablecer el estado de derecho y se enmiende y exhiba la actuación de los jueces de control que sin elementos vincularon a Rogelio y fijaron medida cautelar excesivas e injustificadas, buscando mantenerlo en prisión y que no pueda ejercer el cargo de diputado federal".Aclaró que la defensa que llevan a cabo en este caso no sólo es política, también es jurídica, pidiendo al Poder Judicial de la Federación a que cumplan las funciones que constitucionalmente se les encomiendan como resolutores del juicio de amparo y se protejan las garantías individuales del ex servidor público."Exigimos al poder judicial vigile a los jueces federales que conocen los amparos tramitados por la defensa de Rogelio "N", los cuales se deben resolver y no se retrasen más sus resoluciones. No deben prestarse al juego perverso del gobierno estatal. Pedimos al Consejo de la Judicatura Federal, vigilen la actuación de los jueces de distrito responsables de resolver los amparos, con los cuales se demostrará que no existen elementos para vincularlo a proceso y en consecuencia, ordenarán su libertad", enfatizó.