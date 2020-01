Jueces liberaron a exduartistas, no la Fiscalía; no hay complicidad: Verónica Hernández

La encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, dejó en claro que los exfuncionarios detenidos por presuntos delitos cometidos durante el periodo del exgobernador Javier Duarte de Ochoa fueron liberados por los jueces, no por este organismo, descartando cualquier complicidad.



Cabe señalar que desde el año pasado comenzaron a salir libres extitulares de dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas e incluso el ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, todos señalados por distintos delitos en el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, sucesor de Duarte.



Al respecto, Hernández Giadáns señaló que los cambios de medidas cautelares corresponden a los jueces, no a la Fiscalía.



“Nosotros no tenemos complicidad con nadie, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, dijo durante su comparecencia en el Congreso del Estado este martes.



