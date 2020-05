Juez auxiliar de Mariano Escobedo presuntamente involucrado en crimen llega a audiencia de control

Con el resguardo de la Fuerza Civil, cerca de las 10:00 horas, Heriberto “N” fue llevado al Centro Integral de Justicia de Rincón Grande para lo que será la audiencia de control, en donde el juez determinará si se le vincula a proceso o es liberado.



Mientras el juez auxiliar de Loma Grande era ingresado, a unos 600 metros permanecían al menos 50 personas de su comunidad, que no se podían acercar más porque la calle fue cerrada al acceso vehicular y únicamente se permite el paso a quienes tienen que acudir a realizar algún trámite a la Fiscalía.



Para cuidar que nadie más ingrese, hay alrededor de 100 elementos antimotines.



Como se recordará, el juez auxiliar de Loma Grande fue detenido el 18 de mayo tras un señalamiento directo de que habría ayudado a escapar al homicida de dos hermanos.



El crimen doble fue 13 de mayo, cuando los hermanos Miguel Ángel V.D, de 23 años y su hermano Leonel, de 18, fueron muertos a disparos.



Sin embargo, durante la movilización que hicieron habitantes de Loma Grande el viernes, indicaron que su vecino, de 67 años, ni siquiera estuvo ahí cuando ocurrieron los hechos pero sin duda alguien lo intentó inculpar, además de que los dos hermanos asesinados portaban armas largas.



Mencionaron que para ellos no hay duda de la honestidad del juez y de considerar que es una persona que no actúa de manera correcta, no lo defenderían.