Juez deja sin efecto orden de aprehensión contra Juan Manuel Velázquez Yunes

Un juez federal ordenó dejar sin efecto una orden de aprehensión girada en contra de Juan Manuel Velázquez Yunes, exalcalde y exdiputado local de Perote, por intento de homicidio.Sin embargo, de subsanarse las deficiencias por las que fue concedido dicho amparo, la orden de aprehensión puede volver a girarse.En una resolución dictada el 22 de noviembre pasado, por el juez decimoséptimo de Distrito, se exhibió también que el exdiputado tiene al menos seis carpetas de investigación por otros delitos como amenazas y despojo. Estos datos aparecen en el Sistema de Plataforma MéxicoLa resolución ampara la orden de aprehensión dictada por un juez de control de Pacho Viejo solicitada el 18 de mayo de este año, deducido de la carpeta de investigación la Fiscal Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito en Xalapa, Veracruz.La orden de aprehensión es por su probable intervención en el delito de homicidio doloso calificado en grado de tentativa; ese mismo día, la autoridad jurisdiccional obsequió la orden.Se trata de un caso donde el exservidor público presuntamente intentó adueñarse de un predio en el fraccionamiento Las Ánimas, de esta capital.De dicho intento de despojo, el dueño legítimo tomó posesión del predio; sin embargo, Velázquez Yunes se apersonó en el lugar para no permitirlo y disparó contra el guardia de seguridad que cuidaba el predio.Por la existencia de seis carpetas de investigación por amenazas e intentos de despojo en contra del Exalcalde, la Fiscalía argumentó ante el juez de control que Velázquez es una persona peligrosa y existe peligro de que se sustraiga de la acción de la justicia.En el expediente se lee:".... es una persona peligrosa, lo que se corrobora con el informe del Sistema de Plataforma México que refiere que cuenta con seis carpetas de investigación en su contra por delitos de amenazas y despojo."Que el investigado representa un riesgo para la seguridad de la víctima y testigos, ya que estos tienen la zozobra que el investigado pueda agredir de nueva cuenta a algún familiar", se lee como parte de la justificación para pedir la orden de aprehensión.Igualmente, se señaló que era necesario llevarlo anta la autoridad a través de orden de aprehensión porque el delito que pretendió cometer es grave y porque se hace difícil la comparecencia por simple citación del investigado, tomando en consideración un oficio de la Policía Ministerial de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Xalapa, mediante el cual se informó que al acudir al domicilio a efecto de hacer llegar el correspondiente citatorio, no fue posible localizarlo y no se tiene conocimiento de su ubicación actual.Sin embargo, precisamente porque la autoridad investigadora señaló que es peligroso debido las otras investigaciones y que no se le pudo localizar, el juez federal señaló que estas dos consideraciones no están debidamente fundadas y motivadas."De tal manera que, en caso de insistir en la necesidad de cautela con base en la peligrosidad del aquí quejoso, la autoridad responsable debe ser más exhaustiva al justificar la actualización de dicho supuesto."También sustentó la necesidad de cautela en el argumento que el investigado representa un riesgo para la seguridad de la víctima y testigos, ya que estos tienen la zozobra que el investigado pueda agredir de nueva cuenta a algún familiar; sin embargo, tal exposición resulta dogmática, en la medida que no expone cómo es que se revela tal circunstancia conforme a las manifestaciones de la fiscalía respecto de esa cuestión, al solicitar la orden de aprehensión", destaca.El amparo indica que con el argumento de se hace difícil la comparecencia por simple citación del investigado, tomando en consideración el oficio de la Policía Ministerial, la autoridad responsable debió motivar suficientemente cómo es que llegó a la convicción que lo informado por el policía ministerial:"Constituye un indicio suficiente de que el posible autor de la conducta delictuosa no tiene el ánimo de continuar habitando en su domicilio ante el peligro que se evada de la acción de la justicia al saber que la representación social pretende iniciar proceso penal en su contra, y no solo se trata de una ausencia temporal superable”.Por estos argumentos, es que se invalidó la orden de aprehensión; sin embargo, se concedió al juez de control y la Fiscalía la posibilidad de subsanar dichas inconsistencias y en su lugar, volver a dictar dicha orden.