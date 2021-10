Juez determina que Rosario Robles continúe en prisión preventiva; ve elevado riesgo de fuga

Este miércoles la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, fue trasladada al Reclusorio Sur para comparecer ante un juez de control para que defina si mantiene a la exfuncionaria en prisión o si le permite continuar su proceso en prisión domiciliaria.La diligencia dio inicio minutos después de las 17:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, lugar a donde fue trasladada desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida desde el 2019.La Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente la ejecución de otra orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero misma que fue emitida por un juez federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.0:03 Con la decisión del Juez, concluye la audiencia, regresa RosarioRobles al penal de Santa Martha Acatitla.19:36 El juez federal consideró que prevalece un elevado riesgo de que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, se dé a la fuga, razón por la que decidió mantenerla en prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.El juez consideró que, al otorgarle prisión domiciliaria, Robles tendría los medios para darse a la fuga. Añadió que su estado de salud no es argumento suficiente para mandarla a prisión domiciliaria, ya que puede solicitar en cualquier momeno medidas para recibir atención médica.Aunque el juez ya dijo que debe permanecer en prisión preventiva justificada, la diligencia continúa desarrollándose.18:34 Debido a la pandemia por Covid-19, la única que entró a la audiencia fue su hija, Mariana Robles Moguel, las hermanas y otros familiares de Rosario permanecen afuera del Centro de Justicia Penal Federal.18:06 El juez informó a Rosario Robles, a sus abogados y a la FGR que no les permitirá debatir, sino que resolverá con los elementos que ya han aportado anteriormente.Es decir, que la defensa no tendrá oportunidad de argumentar nada para convencerlo de enviar a Robles a su casa o darle libertad provisional, sino que revisará lo que hasta ahora hay en el expediente para decidir.17:15 Inicia audiencia de Rosario Robles ante el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien revisará nueva medida cautelar.16:45 A la audiencia llegó Mariana Robles Moguel, hija de Rosario Robles, quien afirmó que la medida ha mermado la salud de su mamá.16:13 Robles ingresa al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur donde comparecerá a una audiencia para revisar si procede o no cambiar la medida que la mantiene presa en Santa Martha Acatitla.La defensa explicó que, si Robles logra ser liberada o que la envíen a prisión domiciliaria, será decisión de la FGR ejecutar o no esa orden de aprehensión.“Tendrá que ser la fiscalía la que decida jurídicamente qué hacer”, dijo.“Ella en su momento tendrá que designar al abogado que la represente en ese asunto”.15:58 Rosario Robles es trasladada en un convoy compuesto por una ambulancia y una camioneta de seguridad procesal desde Santa Martha al Reclusorio Sur.Su abogado, Epigmenio Mendieta consideró que la defensa tiene elementos suficientes para acreditar que no es necesario que Robles permanezca en Santa Martha y que la medida puede ser modificada a prisión domiciliaria.