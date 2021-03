Juez determinará si procede caso contra presuntos “invasores” de Sierra Alta de Coatepec

Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se apostaron afuera de la Ciudad Judicial en Coatepec, para “solidarizarse” con ocho de sus compañeros de la Sierra Alta que acudieron a comparecer por el delito de despojo.



Al respecto, el secretario general de la agrupación, Ramón González, explicó que están en espera de que la Juez determine si hay delito o se desista del proceso; además, recalcó que se lleva otro proceso legal ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien les adjudicará o no los predios solicitados.



“Son de Sierra Alta, son solicitantes de tierras de hace muchos años y en ese proceso tienen esta etapa de la lucha de tierra que es la legal, a través de los juzgados y el otro proceso es a través de la SEDATU, se siguen los dos caminos para la regulación de esos predios”.



“Esta audiencia tiene como finalidad una vinculación a proceso por el delito de despojo pero está en resolución con la Juez si se determina si hay delito o se desiste de este proceso, estamos en espera. La Juez recibió la información de nuestros defensores, de nuestros acusados y de la Fiscalía y estamos en espera de eso”, detalló.



Aclaró que se trata de una agrupación de campesinos y no de delincuentes como se les ha querido “tipificar”, respetuosos de las tierras y en este sentido aseguró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya acudió a los predios ubicados en la parte alta de Coatepec a constatar que no hay tala de árboles ni afectaciones al medio ambiente.



“Todos tenemos derecho de luchar por lo que se necesite por la vía legal, estamos en el proceso de la defensa. Este grupo no son delincuentes, hay mujeres y niños, es gente de campo, que su presencia ahí se debe a la lucha por un pedazo de tierra que legítimamente la constitución nos lo da, tenemos derecho a través de la SEDATU a luchar por ese pedazo de tierra”.



“Hemos tenido cuidado con la naturaleza, sabemos que hay nacimientos de agua y es una reserva y somos respetuosos. Existe una solicitud por dos mil hectáreas, hay áreas que son importantes para producir lo propio de la región, sabemos que no todas son para trabajo, algunas de conservación, ecosistemas con especies de animales y lo sabemos y no las tocamos”, expuso.



Confió en que la SEDATU no se prestará a adjudicarles la propiedad si se encuentra registrada de manera legítima por los demandantes.



“Si alguien tiene legitimas escrituras hay instancias que darán la certeza y la SEDATU no se va a prestar a darnos una propiedad si está registrada legítimamente. Aunque se nos quiere tipificar que estamos haciendo un despojo, cuando llegamos no había nadie”, finalizó.