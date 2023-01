Juez frena extradición de Ovidio a Estados Unidos

Un juez de distrito concedió la suspensión provisional a Ovidio Guzmán López "El Ratón", hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, contra su extradición a Estados Unidos.El juzgador destacó que la suspensión es para el efecto de que no se ejecute la orden de extradición y quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo y no sea entregado al gobierno estadounidense.El acuerdo refiere que se decreta la suspensión provisional, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso quede a disposición del juzgado de distrito por lo que a su libertad personal se refiere.Estados Unidos tiene 60 días para formalizar la petición de extradición para “El Ratón”, en tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado acusaciones en contra del hijo de “El Chapo” Guzmán.“Quedando como consecuencia de esta determinación a disposición de cuya autoridad se encuentra, para la continuación del procedimiento que se le sigue.“Se decreta la suspensión provisional respecto del acto de extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecute y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América”, refirió el juez.“El Ratón” fue recapturado el 5 de enero en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.