Juez frena obra de hotel en área del Bosque de Niebla, en Tlalnelhuayocan

Ciudadanos lograron frenar la construcción del hotel o desarrollo turístico “Rancho La Niebla” o “Rancho El Pilar” del empresario Adolfo Contreras Grosskelwing, que se busca cimentar en la zona limítrofe entre los municipios de Xalapa, Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan, en donde se encuentra el Bosque Mesófilo de Montaña o “Bosque de Niebla".



Además, al conceder una suspensión definitiva, un Juez federal ordenó a las autoridades de San Andrés Tlalnelhuayocan no permitir la ejecución de diversas obras viales y de infraestructura, para las que ya se tenía permiso, tales como el suministro de agua potable, drenaje y descarga de aguas negras y pluviales necesarias para la dotación de los servicios a dicho hotel.



Tampoco se podrá permitir el equipamiento, como son el desarrollo del jardín vecinal, zona deportiva y juegos infantiles, y la remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno, la construcción de caballerizas y la apertura de nuevos caminos para los equinos.



Lo anterior mientras se resuelve en definitiva el juicio de amparo que promovieron las asociaciones civiles "Reserva de Briones" y la "Asociación de Vecinos de Pixquiac-Zocuantla", pues de lo contrario se multará a los funcionarios con 200 UMAS.



“En el entendido de que las autoridades responsables residentes en San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz deberán vigilar, bajo su más estricta responsabilidad, que los particulares no modifiquen las condiciones actuales del bien donde se construye el hotel en mención, es decir, que permanezca en el estado en que se encuentra, hasta en tanto se dicte la sentencia que corresponda que dé por concluido el asunto”.



Cabe recordar que dicho hotel se ubicaría en el kilómetro 1.8 del camino a Rancho Viejo en ambos extremos de éste, considerando desde el entronque de la carretera Coatepec-Briones a la altura del Bosque Briones.



El proyecto es impulsado por el empresario Contreras Grosskelwing, sin embargo ciudadanos se opusieron buscando la protección de la justicia federal.



Aunque inicialmente no les concedieron la suspensión definitiva que reclamaron, el juzgado decimoquinto revocó dicho fallo este mes de diciembre, decretando otorgarla a los quejosos a la par de no permitir la construcción del hotel.



La suspensión definitiva otorgada por la autoridad jurisdiccional, por ahora, es para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Hotel”, hasta que se emite la sentencia en este juicio de amparo.