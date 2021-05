Juez Gómez Fierro suspende por tiempo indefinido reforma a la Ley de Hidrocarburos

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió, por tiempo indefinido y con efectos generales, la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos publicada el 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que da preponderancia a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la materia.



Con esto, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones señaló que se debe aplicar la legislación vigente antes de la reforma.



“Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a las quejosas, sino a todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, señaló.



“A efecto de no generar un vacío normativo durante la vigencia de esta medida cautelar, se precisa que las autoridades responsables deberán continuar aplicando el artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, en su texto original, además de abstenerse de aplicar los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto cuestionado”.



Al igual que ocurrió con las suspensiones provisionales que concedió en los amparos contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el juez Gómez Fierro requirió a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle, para que en el plazo de 3 días dé a conocer la medida en el DOF.



Gómez Fierro es el mismo juez que suspendió con efectos generales la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno Federal y que ha concedido diversas suspensiones al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) para que los quejosos no estén obligados a entregar sus datos biométricos y no sean canceladas sus líneas de telefonía celular por esta falta.