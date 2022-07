Juez libera a Pasiano o enfrentará consecuencias, advierte Abogado

Arturo Nicolás Baltazar, abogado Pasiano Rueda Canseco, advirtió que el alcalde electo de Jesús Carranza debería salir en libertad a más tardar el próximo miércoles a las 14:00 horas, por lo que si Tirso Hernández Ayala, juez de control que decretó su detención en octubre de 2021, no acata la sentencia de amparo emitida por un juez de distrito en Coatzacoalcos, podría ser multado hasta por 100 mil pesos y consignado por desacato.Indicó que en el fallo se le informa al togado local que en caso de no cumplir en el plazo aludido (tres días hábiles), se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para seguir el trámite que implicaría también un pena privativa de libertad de hasta 10 años."(El Juez de Control) fue notificado el día viernes y a más tardar el día miércoles de esta semana debe dar cumplimiento a esta notificación. El Juez de Distrito le señala de manera puntual que en caso de no cumplir en el plazo aludido se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la SCJN, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación", mencionó.Nicolás Baltazar reiteró que en la ejecutoria del juez de Distrito, se exhibe que Hernández Ayala no ha dado cumplimiento a la decisión de los ministros de la SCJN con la que se invalidó el delito de ultrajes a la autoridad que estaba contenido en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz."Le está diciendo: no has cumplido con esta ejecutoria y el artículo 198 de la Ley de Amparo en su párrafo cuarto establece que se procederá a la separación del cargo a la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito por el delito de las sentencias de amparo y el artículo 267 establece que se le puede imponer una multa de prisión de hasta diez años al juez que dolosamente incumpla una sentencia de amparo", recordó.Apuntó que Rueda Canseco cuenta con el amparo 974 en el que se señala que él debe quedar en inmediata libertad, porque los señalamientos que hicieron los policías que lo detuvieron de que la sustancia blanca" que tenía en su poder presumiblemente era cocaína o cristal, resultó ser benzocaina.También expresó que el petista no cuenta con otra investigación u orden de aprehensión por otro delito, pese a las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en las que señala un presunto nexos con la delincuencia organizada."No hay ninguna otra carpeta de investigación, no hay ni siquiera indicios en contra de Pasiano Rueda y también se resolvió ya un amparo de que no hay responsabilidad para el señor Pasiano en la quema de boletas", aseveró el litigante.Por su parte, el comisionado Político Nacional del PT y diputado local, Ramón Díaz Ávila, precisó que el desacato del juez de Acayucan también podría traerle consecuencias jurídicas a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz."Si el juez de control está actuando por su propio juicio o por mandato, no sabemos de quién, ese retraso que está haciendo puede provocar que la SCJN o el Tribunal Colegiado pueda reconvenir igualmente a la presidenta del TSJ porque ella es la jefa de todos los jueces", enfatizó.El legislador reafirmó que si un togado local no acata el fallo de la justicia federal, el inmediato superior de quien no acata tiene la misma responsabilidad."Aquí debería ser un llamado para la presidenta para que le diga al juez que si le están pidiendo y no puede hacer otra cosa más que acatar, resuelve. Si se está actuando conforme a derecho, nosotros esperamos que realmente antes del miércoles a las 14:00 horas esté libre", ahondó.