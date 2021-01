Juez liberó a presunto extorsionador porque no había denuncia y lo mataron: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez lamentó que “por quererle proteger unos derechos”, un Juez de Coatzacoalcos liberara a un presunto extorsionador, lo que derivó en que fuera asesinado a balazos. Por lo ocurrido, urgió a la población a presentar denuncias para fortalecer los casos contra los presuntos delincuentes.El pasado sábado, según se reportó , un comando armando atacó a cuatro sujetos que salían de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), tras haber sido capturados días antes acusados del delito de extorsión. El saldo fue de un muerto y tres lesionados.Al respecto, el Gobernador desmintió que la misma FGR hubiera sido atacada a balazos, aclarando que el ataque sucedió “a una cuadra” de las instalaciones.Asimismo, lamentó que previamente el Juez correspondiente no hallara elementos para mantenerlos en prisión preventiva, pues no había denuncia.“Lamentablemente, el Juez no encontró suficientes elementos para darles prisión preventiva, lo que hubiera evitado la muerte de uno de ellos. Por quererle proteger unos derechos, lo llevo finalmente a la muerte”, dijo.Detalló que no se alcanzaron los parámetros requeridos para la medida cautelar de prisión preventiva, como la cantidad de droga que llevaban, el tipo de armamento o la forma en que se les detuvo en flagrancia.El Juez, explicó, sólo les pudo imponer que acudieran a firmar de forma periódica, llevando su proceso en libertad y “a una cuadra, la banda delictiva contraria se fue contra ellos”.Ante la situación, lamentó que la ciudadanía no denuncie y siga el proceso ante la Fiscalía.“Si se tuvieran denuncias suficientes, entonces podríamos fortalecerlo (el caso) y por lo tanto, imputarles otro delito, esta banda presuntamente también se dedica a la extorsión, entendemos que la pugna entre los grupos en el sur se ha hecho más cruda porque estamos tras de ellos, entonces ya les queda muy poco margen de operación”, dijo.El Mandatario aseguró que ya hay indicios sobre los homicidas y darán con ellos pues no se permitirán venganzas en la entidad.