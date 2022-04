Juez ordena a COFEPRIS aclarar si puede vacunarse o no a niños contra COVID

Un Juzgado de Distrito dio un plazo de 24 horas a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para informar a la brevedad posible de la factibilidad de vacunar contra el COVID a los niños y niñas de 5 a 8 años.Lo anterior, dentro de un juicio de protección de garantías formulado por una quejosa a favor de un menor de edad contra la negativa del Gobierno de México de inmunizar al grupo de edad de 5 a 14 años contra el Coronavirus.A raíz de la autorización (de fecha de 3 de marzo de 2022) de la COFEPRIS para aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech a los menores de cinco a once años de edad, los abogados de los niños y niñas agregaron un nuevo alegado en su defensa, sin embargo, no existe ninguna comunicación oficial de la reguladora al respecto.Cabe recordar que la página en internet de la Comisión avala el suministrar el biofármaco BNT162b2 Pfizer, inc. y BioNTech de la productora Pfizer para su uso de emergencia a la población de 5 años, de 12 a 17 años y de 18 años en adelante.Al no existir una información adicional de la reguladora, los propios juzgados no pueden verificar si la información contenida en la página electrónica consultada es fidedigna.“Ya que, de ser verdadera, constituiría un hecho superviniente que tornaría procedente la medida suspensional que originalmente se negó”.Hay que añadir que ante los amparos, los juzgados de distritos emitieron desechamientos, sobreseimientos o bien negaron la suspensión de plano al no existir un aval de la COFEPRIS.Por lo anterior, con fecha 6 de abril de 2022, el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa instruyó a la Comisión a confirmar la veracidad de la información a la que se hizo alusión (en la página de internet) e indique la factibilidad de vacunar al grupo etario de entre cinco y once años con el biológico Pfizer en la dosis y plazo que ahí se indican.“Este órgano jurisdiccional se ve obligado, de manera oficiosa, en aras de garantizar el derecho humano a la salud y acatando el compromiso que tiene el Estado en adoptar las medidas necesarias para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad, a allegarse de los elementos que generen certeza respecto de la información publicada en la página electrónica antes referida, con el fin de estar en posibilidad de proveer lo conducente, nuevamente, respecto de la vacunación del quejoso menor de edad”.