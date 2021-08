Juez que liberó a presunto asesino de Diputado fue sobornado: Gobernador

El Juez encargado del caso contra Itiel “N”, alias “Compa Playa” —quien es señalado de presuntamente participar en el asesinato del exdiputado local Juan Carlos Molina Palacios—, fue sobornado por 3 millones de pesos, acusó el gobernador Cuitláhuac García.Apenas este miércoles, la familia del Itiel “N” reveló públicamente que dicho sujeto fue liberado pues un Juez determinó que estaba ilegalmente vinculado a proceso, ya que supuestamente se violaron sus derechos y fabricaron pruebas para incriminarlo.No obstante, el “Compa Playa” fue detenido nuevamente al salir del penal, siendo implicado en los homicidios de Leonado Hernández Hernández y Eneas Pérez Ramírez, ocurridos el 27 de abril del año 2018, en el municipio de Playa Vicente.Ahora, luego de que se difundiera que se cayó el caso de la Fiscalía General del Estado contra Itiel “N” por el asesinato del legislador, el Gobernador se limitó a comentar que sigue detenido y sujeto a procesos judiciales.Asimismo, García Jiménez reveló que pidió a la Fiscalía indagar el presunto soborno contra el Juez que lo liberó, asegurando tener indicios de que el pago sí sucedió.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dijo que hará lo propio ante la Fiscalía Anticorrupción para que retome esta investigación.“Lo que sí voy a decir aquí, es que he solicitado a la Fiscalía General del Estado y pronto lo haré con la Fiscalía Anticorrupción, que se investigue el presunto soborno por 3 millones de peso en este caso y pues con todo contra ese Juez, hay indicios de que sí sucedió”, dijo.El mandatario advirtió que se actuará con estricto apego a la legalidad, ya que no se permitirá ese tipo de acciones en territorio veracruzano.“Vamos a seguir indagando y no vamos a dejar que eso quede así nada más”, advirtió Cuitláhuac García, quien desmintió que el “Compa Playa” se encuentre en libertad.“El presunto responsable de diversos delitos alias el Compa Playa, sigue sujeto a los procesos judiciales por esos delitos, si en esos procesos gana un amparo, recuerden que eso no es la sentencia del Poder Judicial, la sentencia tiene que decir queda absuelto del delito, a menos que esté mal informado que ha publicado el poder judicial no es esa sentencia. Yo no he visto esa sentencia del Juez, entonces yo no diría eso, además es presunto responsable, no olviden la presunción de inocencia”, finalizó.