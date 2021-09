Juez que otorgó amparo a Torre Centro de Veracruz Puerto es familiar de accionista

Accionista de la Torre Centro en el Puerto de Veracruz pidió a un juez, que es su familiar, que otorgara el amparo que permitió retirar los sellos de clausura, para poder continuar con la construcción, “así de sucios”, reveló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que la torre está muy “chueca”.Durante entrevista, el Mandatario estatal refirió que el accionista aprovechó su relación filial para pedirle al togado que suspendiera la acción tomada por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) y así seguir con la edificación de la polémica obra.“Ahí incluso hay un caso muy peculiar de que uno de los accionistas de esa torre fue con su familiar que es juez y a él le pidió el amparo, o sea, si así están de sucios. ¿Te imaginas lo que no hicieron antes? Entonces tenemos que revisar bien”, recalcó.Y es que, desde el pasado mes de junio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la construcción que se encuentra a unas cuadras del Faro Venustiano Carranza, ya que rompe con el perfil visual del Centro Histórico del puerto de Veracruz, motivo por el cual se inició la batalla legal para detener la obra.García Jiménez reiteró que su administración está investigando e interviniendo porque existen “muchas anomalías” en los permisos otorgados por el Ayuntamiento porteño, sin el aval correspondiente del Estado y la Federación.“Violaron algunos procedimientos, sobre todo lo que tiene que ver con respecto a cuestiones ambientales, permisos que se otorgaron desde el municipio y que no tenían el aval de la documentación que correspondía al Estado y a la Federación”, precisó.El titular del Ejecutivo reafirmó que los inversionistas ganaron un amparo provisional, porque el amparo de fondo todavía no se determina.“Cuando ellos ganan el amparo provisional, se tienen que retirar los sellos de clausura que se tenían pero eso no termina ahí, se sigue litigando, porque la violación a los procedimientos es real y los jueces lo tendrán que entender”, expuso.A decir del Gobernador, la falta de los permisos medioambientales no son las únicas anomalías que tiene ese proyecto, bromeando que la Torre Centro “está más chueca”, en referencia a las críticas que se han hecho a la torre de control del Aeropuerto “Felipe Ángeles”, que ya presenta una inclinación.“No es el punto, sino que existe una serie de anomalías, hay más, entre más se le busca, más encuentras. Lamentablemente todo está chueco ahí. Esa sí está chueca, nomás que esa no la publicitan”, dijo.De igual modo, el Gobernador mencionó que espera que la población que está ahí alrededor de la obra también ponga sus denuncias y que no permitan que se les afecte o que lleguen al acuerdo comercial de afectación y reparación del daño.“Nosotros vamos a seguir con lo que nos corresponde que es que debe cumplir con toda la normatividad y si no la cumple, el procedimiento sancionador que corresponde: clausura para que corrijan, eso es lo que tiene que seguir, entonces está en proceso ese litigio”, finalizó el titular del Ejecutivo en el Estado de Veracruz.