Juez que protege la Torre Centro es tío de constructor, exhibe SEDEMA

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, afirmó que un Juez federal favoreció la construcción de la Torre Centro en la ciudad de Veracruz debido a su parentesco con los encargados de la construcción, sin importar que incumple con la normativa, incurriendo en conflicto de intereses.Añadió que las omisiones para permitir la obra son investigadas por el Órgano Interno de Control, sin embargo, ahora dependerá de los tribunales federales determinar si el proyecto debe concluirse.“Es importante aclarar que el Juez que dio la pauta a este proceso de la Secretaría era el tío del interesado, es por eso que nos genera una desigualdad de condiciones al haber conflicto de intereses”.“En efecto el procedimiento de evaluación de la manifestación de cambio ambiental nunca se llevó a cabo, fue una opinión para lo cual también ya se determinó en esta Secretaría y a través de la Procuraduría de Medio Ambiente poner a disposición toda la documental a través del órgano interno de control para el seguimiento a las denuncias a los funcionarios que metieron este documento faltando así a la reglamentación para la Ley estatal de Protección al Medio Ambiente”.En su comparecencia en el Congreso del Estado, Contreras Bautista insistió en que esta obra no contaba con una “opinión de improcedencia de evaluación en materia de impacto ambiental”, no obstante, derivado de una denuncia ciudadana y conforme las facultades que otorga el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, se procedió a hacer una revisión oficiosa del expediente y del documento expedido por la SEDEMA.“Se consideró que los servidores públicos en funciones al momento de emitir la opinión de improcedencia de la avaluación de impacto ambiental no atendieron a los expresamente circulado por la norma”.Criticó que el juez federal que otorgó la suspensión se encontraba impedido para conocer del asunto, debido a la línea de parentesco que lo une al quejoso, de quien además adquirió el inmueble.“Excusándose no sin antes haber concedido la medida cautelar a efectos de que se retiraran los sellos de la clausura favoreciendo el interés económico de un particular por encima del interés público al medio ambiente sano y de la obligación del Estado de dar protección a dicho Derecho Humano fundamental”.“Serán los tribunales quienes se encargarán dede terminar el mejor Derecho, debiendo tomar en cuenta no sólo el interés particular sino el interés de la sociedad de este Derecho Humano al medio ambiente y el de los particulares que se han visto afectados con la obra y que están resintiendo daño de su patrimonio”.Añadió que dicho proyecto también fue señalado por un particular que colinda con la obra, quien por su parte promovió un juicio contencioso administrativo.“Por lo que de igual manera serán los tribunales los que determinarán lo que en derecho proceda, por lo que esta Secretaría estará a lo que mandate el juez federal como el Tribunal de Justicia Administrativa”.