Juez reitera a Poder Judicial sentencia para reinstalar a magistrado jubilado

El juez Décimo Séptimo de Distrito reiteró al Tribunal Superior de Justicia del Estado que debe reinstalar a Roberto Dorantes Romero en su plaza como magistrado.Ello luego de que la Presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, le manifestó que “no realizado acción alguna tendente a remover al quejoso en el cargo de Magistrado”.Cabe recordar que a Dorantes Romero se le aplicó el retiro forzoso por cumplir 70 años de edad y el pasado 30 de julio el Congreso local designó a su suplente, de ahí que la presidenta señala que el Poder Judicial no fue el que lo removió.Al respecto, Martínez Huerta argumentó que no podía desconocer el contenido de la Gaceta Oficial del Estado de 7 de julio del presente año, tomo III, número 270, mediante la cual se el Congreso determinó que existían 6 vacantes definitivas de las Magistraturas del Poder Judicial, entre estas la que estaba encomendada al Dorantes Romero.Martínez Huerta requirió al juez federal emitir los lineamientos a seguir, para dar cumplimiento a la ejecutoria, a lo que el juez federal respondió que reitera lo acordado el pasado 6 de agosto, cuando concedió un amparo a Dorantes Romero contra su jubilación anticipada por cumplir 70 años, pues su período de 10 años comenzó en noviembre de 2015.El juez Décimo Séptimo de Distrito subrayó que el sentido de su sentencia de amparo se expuso de manera clara, por lo cual corresponde al Tribunal actuar en consecuencia, “o en su caso, informar la imposibilidad legal que tenga para ello”.Para cumplir con su fallo se le concedió al Tribunal el término de tres días, legalmente computado, para justificar el total cumplimiento al fallo protector o bien comunique el impedimento, puesto que de no hacerlo se le impondrá una multa por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización.