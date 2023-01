Juez suspende extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos

Un juez federal concedió a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y recapturado este jueves en Culiacán, una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos, por lo que por el momento no podrá ser entregado al Gobierno estadounidense que lo requiere por acusaciones de tráfico de drogas.“Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, sólo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”, determinó.El juez le otorgó una suspensión de oficio contra la incomunicación, para el único efecto que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos y bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita al líder del Cártel de Sinaloa, comunicarse con familiares o entrevistarse con los defensores que como tales designe.La seguridad y custodia de Ovidio Guzmán quedará bajo responsabilidad de las autoridades penitenciarias, en tanto se resuelve su situación jurídica.Los abogados de Guzmán López, quien pasó su primera noche en el penal de máxima seguridad del Altiplano, tramitaron juicios de amparo contra la extradición del presunto narcotraficante.