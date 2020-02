Jueza, en la mira de la Fiscalía: liberó a policías detenidos por desapariciones

La encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernandez Giadáns, informó que, usando los recursos que dispone en el marco de la ley, se apelará la “inexplicable e injustificada” resolución de la juez de Control Dulce María Mendoza Rosas, quien en días pasados liberó a policías involucrados en desapariciones.



La Fiscal confirmó que la Jueza determinó dejar en completa libertad y no vincular a proceso a 4 personas detenidas por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.



Detalló que el pasado 6 de febrero, tras una investigación, la Policía Ministerial ejecutó una orden de aprehensión en contra de cuatro sujetos, de los cuales dos eran policías municipales en activo de Paso del Macho. Se trata de Bonifacio “N”, Getzemani “N”, José Luis “N” y Blas “N”.



Hernandez Giadáns señaló que dicha orden de aprehensión fue concedida por la misma Juez de Control.



“Primero, sí consideró que había elementos suficientes para determinar la posible responsabilidad de los implicados; sin embargo, en la audiencia de vinculación, el pasado día 11 de febrero, modificó su valoración o criterio y lo que para ella misma era delito, días después ya no lo fue y lamentablemente, los dejó en completa libertad”, recriminó.



Ante ello, aseguró que no permitirá que se realicen este tipo de acciones que lastiman y agravian a la sociedad veracruzana.



Hernandez Giadáns fue clara al mencionar que la Fiscalía General del Estado no comparte el criterio de la Juez de Control, sobre todo, porque las 4 personas detenidas están identificadas como altos generadores de violencia.



“Y se les investiga, además, por su probable participación directa en cuatro homicidios, incluyendo la de un exalcalde”, dijo al hacer referencia al exedil de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina.



Y es que a decir de la funcionaria estatal, aunado a la apelación que se presentó en contra de su resolución de no vincular a proceso, también se solicitó en el pleno de la Mesa de Coordinación para la Paz, realizar un requerimiento al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para que se revise el actuar de la juez Dulce María Mendoza Rosas.



“A todos los que tenemos la obligación de procurar y administrar justicia, los exhorto a conducirse y apegarse a derecho, evitando complicidades y basar su actuación con los principios de ética, profesionalismo y honestidad, pensando siempre en hacer justicia para los veracruzanos”, finalizó la encargada de despacho de la FGE, durante su mensaje difundido a través de redes sociales.