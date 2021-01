Jueza Octava de lo Familiar de Orizaba estaría contagiada de COVID-19

Luego de la alerta de COVID-19 que se dio en días pasados en el Juzgado Octavo de lo Familiar y que ahora la jueza Gema Hernández está de incapacidad, trascendió que la togada se contagio de Coronavirus.



El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, apuntó que en recientes fechas que la buscaron para dialogar, les informaron que está de incapacidad y quedó habilitada para atender diversos asuntos la Secretaria.



"Desconocemos si está resguardada por COVID-19 pero entendemos que es obvio que está enferma pues no se encuentra presente en su Juzgado desde hace algunos días. No está en funciones. Probablemente esté contagiada porque hace algunos días hubo una alerta de COVID-19 ahí, cerraron el Juzgado, no permitieron el acceso".



Añadió que se entiende el tema de la pandemia que trae consigo muchas situaciones difíciles pero los Juzgados deben seguir operando porque se trata de que impartan justicia.