Jueza que encarceló a duartistas evade sanción de Judicatura

La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez logró obtener un amparo provisional en contra de la suspensión por un término de serie en el desempeño del cargo de juez de control, que le impuso el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz.



Cabe recordar que dicha Jueza fue quien emitió resoluciones en contra de exfuncionarios del Gobierno duartista, emitiendo vinculaciones a proceso y aplicando medidas precautorias como prisiones preventivas.



Conforme al expediente, el Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento administrativo sancionador número 11/2020, que tras analizarlo resolvió en fecha 13 de mayo de 2021 la suspensión en contra de Alma Aleida Sosa por el término de 6 meses en su encargo como juez de control en el Juzgado de Pacho Viejo.



Sin embargo, la Jueza logró obtener un amparo provisional por parte de un Juez Federal, al establecer que ella desde el pasado 6 de abril ya no labora en el Juzgado de Pacho Viejo, sino en el Centro de Justicia de la Mujer.



También estableció que le causa una vulneración a sus derechos tal suspensión, porque le retiran el pago de su sueldo y de su servicio médico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en medio de una crisis sanitaria por el COVID-19 representa un peligro.



Igualmente reprochó que al retirarle su sueldo, no le brindaron un ingreso mínimo de subsistencia en lo que se resolvía por completo su procedimiento administrativo sancionador.



Por tal razón, el Juez Federal le concedió el amparo a Alma Aleida Sosa Jiménez para que continúe trabajando con normalidad y no se aplique lo resuelto por el Consejo de la Judicatura en mayo pasado.