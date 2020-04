Jugueterías se prepararon para Día del Niño; no esperaban suspensión de festejos

El Día del Niño es una fecha importante para el comercio, se activa la economía en los giros de juguetes, mochilas, ropa y zapato infantil. Sin embargo, este año anticipan que no habrá incremento del 80 por ciento en sus ventas como tradicionalmente pasa.



No obstante, hay quienes decidieron arriesgarse y mantener la venta de estos productos, esperando que al 30 de abril haya incremento de alguno de estos artículos.



"Normalmente se vende muy bien. Ahorita está muy tranquilo; esperamos vender un poco. Esperemos que sí mejore, no al nivel de otros años pero sí vender un poco más. En periodo normal se incrementa un 80 por ciento las ventas", dijo Gerardo Valdés, comerciante.



La inversión para surtir los productos dirigidos al Día del Niño, se hizo desde hace un par de meses, cuando aún no se esperaba que la contingencia sanitaria restringiera todos los festejos.



"Tenemos juguetes de todo tipo, tenemos carritos, trompos, yoyos, encuentra variedad", dijo.



Para esta fecha, las escuelas son el principal cliente, los festivales que se realizan demanda un gran número de dichos artículos.



"Pues como hacen festivales en las escuelas, pues si hay bastante demanda, los regalos y los papás buscan un detalle para los niños y sí se incrementa bastante, son alrededor de 2 o 3 días que aumenta la venta pero sí es algo", dijo Joaquín Villaseñor.



Son pocos los comercios de juguetería que mantienen sus cortinas arriba, es un producto no esencial durante la contingencia.