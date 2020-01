Juicio político contra Trump arranca con pugna sobre reglas del proceso

El histórico juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza este martes en el Senado, en medio de una fuerte pugna entre la oposición demócrata y los republicanos -que controlan la Cámara alta- por las reglas que regirán el proceso.



Cuatro meses después de que explotó el escándalo ucraniano que lastró el gobierno de Trump a 10 meses de las elecciones presidenciales, los 100 Senadores se reunirán en el hemiciclo para el juicio que comenzará a las 13:00 (18:00 GMT) y que probablemente concluirá con la absolución del mandatario.



Trump se convierte así en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999.



El jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, introdujo un proyecto de resolución sobre el procedimiento con el que busca excluir la evidencia sobre la investigación, en tanto comprime la duración del proceso.



El Senador dijo que en primer lugar, el Senado escuchará una presentación inicial de los fiscales de la Cámara baja.



Luego, se escucharán a los asesores del presidente Donald Trump.



En tercer lugar, los Senadores podrán pedir más información sobre preguntas escritas a ambas partes.



Y en cuarto lugar, con toda la información disponible, el Senado considerará si se requiere alguna evidencia adicional o testigos.



Las acusaciones contra Trump



Los Senadores deben decidir sobre los cargos que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, le imputó a Donald Trump el mes pasado: abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Según la acusación, Trump intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020 en su favor, sugiriendo a su homólogo Volodimir Zelenski que investigara los negocios del hijo de Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las presidenciales de noviembre.



Después, según los opositores, obstruyó el trabajo de la investigación en el Congreso al negarse a que sus principales asesores testificaran.



Trump y Zelenski hablaron por teléfono el 25 de julio, conversación durante la cual el mandatario estadounidense lo habría presionado para que anunciara una investigación sobre Biden.



Según los demócratas que lideraron la investigación, Trump manipuló a Ucrania al retener cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar para un país que tiene un conflicto con rebeldes prorusos en el este de su territorio.



Se espera que los Senadores voten de acuerdo a los lineamientos de su partido y Trump cuenta con el apoyo de la mayoría republicana en el Senado, donde ostenta 53 escaños, por lo que el juicio político no tiene visos de prosperar.



Un "juicio amañado"



Los Senadores votarán este martes las reglas del proceso que presidirá el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, con un rol más bien protocolar.



El proyecto de resolución propuesto por McConnell contempla que cada parte tenga un total de 12 horas en dos días para presentar sus argumentos. Eso haría el proceso significativamente más corto que el juicio político contra Clinton.



Los demócratas han criticado con dureza este formato. El legislador demócrata Adam Schiff, a cargo de la acusación contra Trump, dijo que los republicanos buscan celebrar un proceso "amañado" reduciendo su duración y extendiendo las audiencias hasta muy tarde en la noche.



"Este es el proceso si uno no quiere que el pueblo estadounidense vea la evidencia", dijo Schiff, que lideró las investigación contra Trump en la Cámara de Representantes.



La Casa Blanca espera que el juicio finalice en dos semanas. Si así fuera, serían tres semanas menos de lo que se extendió el proceso contra Clinton.



Por otra parte, los demócratas quieren que testifiquen altos cargos del gobierno de Trump, como su jefe de gabinete, Mick Mulvaney y el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, con la expectativa de que aporten detalles de los intercambios de Trump con Ucrania.



Bolton dijo que estaba dispuesto a testificar, si lo citan.



Pero McConnell dijo que no va a considerar el tema de los testigos hasta después de las argumentaciones y los intercambios de preguntas.



Trump no se encuentra este martes en Washington, sino que está en Davos para participar en el Foro Económico Mundial y donde volvió a calificar al proceso en su contra de "una caza de brujas que ha estado sucediendo durante años y, francamente, es vergonzoso".